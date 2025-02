Con todo y errores, el INE ordena publicar lista de candidatos a la elección judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La lista de candidatos a la elección judicial que el senador Gerardo Fernández Noroña entregó el miércoles pasado al Instituto Nacional Electoral (INE) será publicada en el Diario Oficial, en su versión actualizada, con todo y errores en nombres o cargos en disputa, por lo que el Consejo General del organismo autónomo se deslindó de su contenido y llamó a los aspirantes a verificar sus datos por su cuenta y señalar las irregularidades.

“El plazo límite para proceder a la impresión de las boletas es el próximo jueves 20 de febrero y tenemos inconsistencia de datos”, advirtió la consejera Carla Humphrey Jordan, quien hizo “un llamado para todas las personas que están en estos listados, si hay algún dato erróneo, si hay alguna solicitud que tengan que hacer, pues es el momento de hacerlo”.

“Por favor, revisen esos datos, si hay alguna corrección háganla llegar porque tenemos ya tiempos que están aprobados, entre ellos el 20 de va el listado ya a Talleres (Gráficos) de México”, abundó la consejera Norma Irene de la Cruz Magaña.

Durante la sesión del Consejo General de hoy, los integrantes del INE deploraron que las listas de candidatos, generadas por los comités de Evaluación del Poder Legislativo y Ejecutivo –con excepción de la lista del Poder Judicial, cuyos integrantes fueron designados mediante una tómbola realizada por el Senado–, presentaban inconsistencias y carencias de información, especialmente la del Poder Judicial.

“Aun cuando la Secretaría Ejecutiva ha trabajado arduamente para verificar cada uno de los registros que se encuentran en las listas, aún existen inconsistencias y errores en los datos de las personas que pretenden contender en este proceso electoral extraordinario, sin que hasta este momento hayan sido corregidas o solventadas, motivo por el cual es importante señalar a la ciudadanía, de manera enfática, que el INE no es responsable de la información que fue aportada por el Senado de la República”, subrayó el consejero Jorge Montaño Ventura.

Y agregó: “a quienes piensan en impugnar o acudir a la instancia legal, les aclaro que el INE no es autoridad responsable y mucho menos vinculada a corregir alguna omisión realizada por otro ente ajeno al instituto”.

Múltiples inconsistencias

El pasado miércoles 12, el senador Gerardo Fernández Noroña, presidente de la Mesa Directiva del Senado, acudió al INE para entregar la lista de los 4 mil 224 candidatos emanados del proceso de selección, que incluyó trabajos de los comités de selección y tómbolas. En esa ocasión, Fernández Noroña calificó las elecciones judiciales de “nuevo camino para la humanidad”.

Después de recibir las listas, el equipo de Guadalupe Taddei realizó una revisión “general y aleatoria” de las tablas, y detectó errores en los registros, incluyendo candidatos que aparecen varias veces con nombres distintos o personas postuladas por cargos, materia o distritos diferentes a los que aplicaron, lo que podría hacer que los nombres de algunos candidatos aparezcan varias veces en boletas.

De este primer análisis superficial –un simple cruce de datos en tablas– salieron tres candidatos con nombres escritos de diversas maneras, nueve postulados por cargos distintos, uno postulado a un cargo equivocado, y seis por materias o especialidades distintas a las por las que aplicaron.

El 14 de febrero, el INE pidió a Gerardo Fernández Noroña explicaciones sobre las múltiples inconsistencias en los registros. El senador del Partido del Trabajo respondió que el Comité de Evaluación del Poder Legislativo reconocía 14 errores, pero planteó que el comité del Poder Ejecutivo ya no podría dar información, pues dejó de existir.

A partir de ese momento, la Mesa Directiva del Senado ha elaborado una nueva lista “actualizada” y realizará nuevas a medida que surjan más errores, lo que ha generado cierta confusión, por lo que el consejero Arturo Castillo Loza sugirió que el INE publicara “no solo el listado que se nos entregó, sino las actualizaciones que, con motivo de los requerimientos que hemos hecho o que posiblemente seguiremos haciendo, nos entregue el Senado”.

Por si fuera poco, los cambios en las listas no han sido del todo transparentes. La consejera Claudia Zavala Pérez señaló que hubo cambios entre la lista original de Fernández Noroña, que tenía 4 mil 224 nombres, y el listado discutido este lunes, de 4 mil 221; es decir, la lista actualizada por el Senado. “Vemos 15 personas que estaban en el primer listado que ya no están en este que se publicó, y seis personas que no estaban y ahora ya están”.

“No estamos aprobando; repito, no estamos aprobando la lista de candidaturas que nos remitió el Senado de la República, solamente estamos conociendo su contenido y conociendo naturalmente las actividades que llevó a cabo la Secretaría Ejecutiva en el proceso de revisión de los mismos”, recalcó el consejero Arturo Castillo.