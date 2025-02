“Esto ocurre cuando se es oposición”, dice “Alito” Moreno sobre solicitud de desafuero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional del PRI, Alejandro Moreno, afirmó que la solicitud de desafuero que se discutirá mañana en la Comisión Jurisdiccional en San Lázaro, se realiza cuando se es opositor, sin embargo, confió en que su caso se resuelva conforme a Derecho.

En entrevista en el Senado, el senador priista afirmó que los hechos que se presentaron en el paso en las fiscalías ya están resueltos, por lo que habrá que esperar lo que resuelva la Comisión.

“Hemos dejado muy claro que nosotros siempre hemos apegado nuestro trabajo al respeto a la legalidad, a la ley. Bueno, pues esto es lo que sucede siempre en el trabajo y en la lucha política cuando uno es opositor, y yo creo que la Comisión habrá de resolver conforme a Derecho.

"También, hemos dejado claro que hay sentencias claras, resoluciones de autoridades jurisdiccionales en que ese tema y lo que se presentó a través de las fiscalías correspondientes en su momento, son hechos que están concluidos. Entonces, pues ahí la Comisión habrá de trabajar y habrá de comunicar lo que resuelva”, explicó.

Alejandro Moreno dijo que, en lugar de abordar ese tema, el gobierno debería atender los problemas en el país, ya que afirmó que ha sido incapaz e ineficiente, y que ha sido señalado como un narco gobierno.

"Ustedes saben que yo soy un dirigente opositor firme, claro, hemos dicho que este es un gobierno incapaz, ineficiente, el país se está desbordado, la inseguridad está desbordada, no hay programa, no hay proyecto, no hay rumbo.

“Hay preocupación de muchos sectores de la sociedad, pero sobre todo de la población; no hay medicamentos y ustedes ven como en esta parte tan importante de los temas de seguridad hemos tenido un gobierno que no da resultados, un gobierno omiso y un gobierno pues que ha sido señalado de ser un narco gobierno”, expresó.