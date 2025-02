Congreso de la CDMX aprueba reconocimiento a personas de género no binario. Foto: X: @Congreso_CdMex

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Congreso de la Ciudad de México aprobó un dictamen que da reconocimiento al género no binario en la Ley para el Reconocimiento y la Atención de las Personas LGBTTTI+, la cual tiene el objetivo de promover y garantizar el pleno ejercicio de los derechos humanos y libertades fundamentales para los integrantes de dicha comunidad.

Este día, los legisladores del Congreso capitalino aprobaron, con 47 votos a favor y cuatro en contra, un dictamen que reconoce a las personas con identidad de género no binaria como aquellas que no se encasillan dentro de los géneros masculino o femenino.

Este dictamen promueve que los ciudadanos ejerzan plenamente su derecho a la autodeterminación de género y fue fundamentado por la morenista Cecilia Vadillo, presidenta de la Comisión de Igualdad de Género.

Al tomar la palabra, la legisladora calificó el dictamen como un instrumento legislativo que representa “un paso firme” hacia la plena garantía de los derechos de todas las personas, “sin distinción”.

Y agregó: “El reconocimiento de las identidades de género no binarias no es un fenómeno contemporáneo; diversas culturas han reconocido históricamente identidades fuera del esquema binario que marca la heteronorma”.

Vadillo afirmó que el reconocimiento de la identidad de género no binaria no se trata de una concesión, sino un acto de respeto a la realidad de muchas personas: “La mayor parte de nuestra sociedad está preparada y apoya dar un paso hacia la igualdad y la no discriminación”.

Y remarcó que este dictamen favorece la defensa de los derechos de una comunidad que se integra por 340 mil 620 personas, aproximadamente.

La diputada explicó que la identidad apela a la percepción global que tiene un individuo de sí mismo, lo que puede o no coincidir con el sexo biológico que le fue asignado al nacer.

También tomó la palabra la diputada perteneciente a la comunidad trans, Diana Sánchez Barrios, quien dijo: “Gracias al reconocimiento, hoy las juventudes LGBTTTIQ+ no padecen lo que muchas padecimos a través de los años: el no tener derechos, el tener miedo a salir a las calles, hoy las cosas han cambiado en la Ciudad gracias a la visibilidad y al corazón que han tenido estos diputados de izquierda”.