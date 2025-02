Sergio Mayer reconoce que contrató al socio del abogado del Mayo Zambada

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El diputado morenista Sergio Mayer reconoció que contrató al abogado Sergio Arturo Ramírez Muñoz, socio del jurista Juan Pablo Penilla, abogado de Ismael “El Mayo” Zambada.

En entrevista con medios en la Cámara Baja, el diputado explicó que contrató al abogado Sergio Arturo Ramírez Muñoz como asesor en 2021 y también estuvo de asesor los últimos tres años de la LXV legislatura.

“No hay nada escondido, no hay ninguna cosa errada. En el 2018, 20, en el 2021, justamente tres meses antes de terminar a la legislatura, o unos meses antes tuve, o conocí justamente al abogado Sergio Ramírez en sus temas de cultura de paz, y los últimos tres meses estuvo como asesor mío en esos temas que estábamos dando conferencias en temas de cultura de paz.

“Y ya, y eso está, no hay nada turbio, no hay nada ilegal. ¿Cuál es el tema? Yo no tengo por qué desconocer nada. Yo estoy reconociendo que sí, que fue asesor mío en el 2021”, explicó.

El legislador detalló que conoció al abogado en 2018 porque era abogado de algunos artistas y políticos, además de traer el tema de la cultura de paz, por lo cual estuvo como su asesor.

“Lo conocí yo en el 2018, me parece, cuando estaban las campañas del 2018, y la verdad, muy buen abogado, fue abogado de algunos artistas o de algunos políticos, y además traía el tema de la cultura de paz, y eso fue el tema, y me pareció muy bueno el tema que traía, por eso estuvo como mi autor los últimos tres meses”, explicó.

Sergio Mayer dijo que él no sabía que a quien estaba defendiendo el litigante, ya que tienen confidencialidad con sus clientes. Señaló que si el PAN encuentra algo ilegal, que haga las denuncias correspondientes.