Más de un opositor se comerá sus palabras: Fernández Noroña celebra acuerdo de México con EU

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, celebró el acuerdo al que llegaron la presidenta de México, Claudia Sheinbaum y el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, sobre retrasar imposición de aranceles, por lo que afirmó que más de un opositor se tendrá que “comer sus palabras”.

En entrevista en el antiguo Senado de la República, el legislador morenista también resaltó el acuerdo sobre fortalecer la frontera para que no pase el fentanilo al país estadunidense.

“Yo les platico primero, lo fundamental: gran acuerdo, gran acuerdo de la compañera presidenta Claudia Sheinbaum Pardo. Más de un opositor se tiene que comer sus palabras.

“Desde ayer se veía venir, cuando el presidente Donald Trump dice: Voy a hablar con Canadá y México, era evidente que estaba metiendo presión para un acuerdo, bajo su visión, que no está confrontada con la nuestra, por cierto. Nosotros hemos manejado el tema de la migración con respeto a los derechos humanos, así se seguirá haciendo. Fortalecer la frontera para que no pase fentanilo, me parece correcto”, resaltó.

Fernández Noroña consideró que el acuerdo es benéfico, pero señaló que la presidenta Claudia Sheinbaum debió pedir más tiempo, ya que a su juicio un mes se pasa muy pronto.

Además, el senador resaltó que se llegará al acuerdo para no romper con los acuerdos del T-MEC y no haya dificultades económicas en ambos países, por lo que felicitó a la presidenta Claudia Sheinbaum.

“La propia compañera presidenta ha compartido que un mes, pudo haber pedido más tiempo, es evidente que en el corto plazo se ve de inmediato. Nosotros sí estamos haciendo nuestra tarea; el presidente Trump está haciendo su manejo político, dirá que logró lo que buscaba.