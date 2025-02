“Sheinbaum me agrada mucho pero...” Trump insiste en que nadie está exento de aranceles (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente estadunidense Donald Trump elogió a la presidenta de México, Claudia Sheinbaum, y destacó la conversación que tuvieron ambos en la que acordaron diferir un mes la aplicación de aranceles.

Sin embargo, advirtió que ningún país puede escapar de su plan de imposición de tarifas.

–¿Hay alguna oportunidad de que Canadá o China puedan estar fuera del plan de aranceles después de que llegó a un acuerdo con México? –se le preguntó a Trump en la Oficina Oval de la Casa Blanca.

–Bueno, nadie está fuera. Tuvimos una gran conversación con México. La presidenta Sheinbaum es una mujer que me agrada mucho, hemos tenido buenas relaciones, pero tenemos que impedir que entre el fentanilo, me agrade o no alguien, y tenemos que detener a los inmigrantes ilegales –dijo Trump.

México, dijo el mandatario estadunidense, estuvo de acuerdo en enviar “permanentemente” 10 mil soldados a la frontera. “Es decir, para siempre, y así detener el fentanilo y los migrantes ilegales; tienen un gran motivo para hacerlo”, remarcó.

