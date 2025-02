Ministros no pudieron invalidar reforma que establece que candidatos a jueces financien sus campañas

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los ministros de la Corte no pudieron invalidar la reforma que establece que los candidatos a juzgadores tendrán que financiar sus propias campañas.

Durante la sesión de este martes el ministro Jorge Mario Pardo Rebolledo propuso a sus compañeros invalidar la reforma a la Ley General de Instituciones y Procedimientos Electorales que establece que los candidatos a ministros, magistrados o jueces podrán cubrir sus gastos personales, viáticos y traslados para hacer campaña en el territorio de sus circunscripción pese a que la Carta Magna prohíbe todo tipo de financiamiento público y privado para financiar las campañas de la elección judicial.

“Existe una discordancia entre el parámetro constitucional respecto al financiamiento de las campañas de las personas candidatas a ocupar cargos en el Poder Judicial de la Federeación (PJF) y lo previsto en el precepto impugnado que establece que las personas candidatas podrán erogar recursos con la finalidad de cubrir gastos personales, viáticos y traslados dentro del ámbito territorial que corresponda a su candidatura dentro de los periodos de campaña respectivos, siendo que el órgano reformador de la Constitución impuso una prohibición absoluta respecto de todo tipo de financiamiento público y privado de las campañas de personas que aspiren a cargos en el PJF”, indicó el ministro.

Ministras afines a la 4T votan en contra

El proyecto únicamente obtuvo seis votos favorables pues las ministras Lenia Batres, Yasmín Esquivel y Loretta Ortiz, afines a la 4T y candidatas de la elección judicial, votaron en contra del proyecto, mientras que Margarita Ríos Farjat no estuvo presente.

Esta reforma se incluyó en el paquete de modificaciones legislativas secundarias que el Congeso de la Unión aprobó para implementar la elección judicial de junio próximo.

En la acción de inconstitucionalidad los partidos de oposición advirtieron que con la reforma existe el riesgo de generar desequilibrio en la contienda pues quien tenga más dinero podrá hacer mejor campaña que los candidatos que no tengan mayores recursos.

“Violenta uno de los principios sobre los cuales se cimentó la transición democrática en nuestro país, la equidad en la contienda, esto significa que las personas que aspiran a un mismo cargo no deben tener ventajas indebidas sobre sus contrincantes”, dijo el ministro Juan Luis González Alcántara Carrancá.

“Es injusto que una persona por el simple hecho de tener más dinero que sus adversarios gane una elección”.

Conflicto de interés

Una vez que las ministras afines a la 4T emitieron su postura, el ministro Javier Laynez Potisek recordó que al ser candidatas en la elección judicial ellas tres podrían tener un conflicto de interés, por lo que preguntó al Pleno si sus compañeras estaban impedidas para participar en la discusión.

“Es un hecho notorio que entre los miembros de este tribunal hay tres candidatas en el proceso que ya es vigente en este momento y estas disposiciones atañe directamente el financiamiento de estas campañas, yo pregunto si no tendría que haber un impedimento para evitar que se vote por una disposición que directamente beneficie a quienes son candidatos”, cuestionó el ministro.

“Yo sí me hubiera inhibido y lo pregunto porque en todos los procesos, suspensiones, juicios de amparo, procedimientos que hemos visto en el Pleno se nos ha acusado muy recientemente de tener un conflicto de interés y por eso quise traerlo a colación para que no pase desapercibido, yo sí me hubiera abstenido”.

Lenia Batres recordó que en precedentes la Corte ha establecido que no procede el impedimento cuando discuten normas generales.

La ministra presidenta Norma Lucía Piña Hernández indicó que para poder debatir sobre el posible impedimento de sus compañeras, se debió plantear el asunto antes de iniciar con la discusión de la acción de inconstitucionalidad.

“Si no se planteara un un tema tan relevante para la posibilidad del proceso mismo, tal vez podríamos estar considerando en serio lo de los impedimentos, sin embargo, como ha sido una constante, no solo en este Pleno sino del Poder Judicial tratar de obstruir el proceso, como podría incluso interpretarse en una declaración de inconstitucionalidad de esta norma, yo creo que no podríamos estar renunciando a opinar sobre esto porque no opinamos sobre nosotros, opinamos en realidad sobre la posibilidad de que haya candidatos que puedan hacer una campaña absolutamente mínima”, espetó Lenia Batres.

“En todo caso creo que tendría que analizarlo cada uno de los ministros y ministras aquí presentes porque atañe al Poder Judicial porque se han declarado en contra de esta elección en particular y entonces estaríamos en condiciones de no debatir simplemente el tema”.

La ministra presidenta, Norma Piña rechazó las alusiones de Batres contra el Poder Judicial.

“Yo rechazo los adjetivos hacia el Poder Judicial de la ministra Batres, incluso creo que no es un tema de debate en este asunto pero cada quien es libre de expresar lo que considere conveniente, dentro del respeto que nos merecemos todos”, enfatizó.