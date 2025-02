Actuaremos conforme a ley en el caso de Cuauhtémoc Blanco: Ricardo Monreal

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada de Morena en la Cámara de Diputado, Ricardo Monreal, aseguró que actuarán conforme a la ley sobre la acusación del Diputado morenista Cuauhtémoc Blanco.

En entrevista en la Cámara de Diputados, el legislador pidió que no se generen juicios arbitrarios del caso a favor ni en contra.

“Nosotros actuaremos conforme a la ley. Tampoco vamos a generar juicios ni persecuciones. Vamos a esperar qué dice la denuncia y a ver qué pruebas se presentan para poder proceder a la declaratoria de procedencia.

“Es condenable cualquier agresión sexual, cualquiera, pero yo creo que es importante la presentación de pruebas y la valoración por la Comisión. Yo no los tengo y no me gusta aventurarme para no cometer ningún tipo de inexactitudes o juicios arbitrarios en favor o en contra.”, detalló.

Respecto a la solicitud de desafuero que enviaron a la Cámara de Diputados, Monreal afirmó que se presentó ayer y hoy se turnó a la Comisión y ésta determinará todo el proceso que debe seguir, ya que, explicó, hay reglas jurídicas que tienen que continuar y que tienen que observar los miembros de la Comisión.

El líder morenista también dijo que el día de ayer habló con Cuauhtémoc Blanco y que le pidió serenidad y que no se precipitara.

“Hablé con él por la noche y le recomendé serenidad y prudencia. Le recomendé que no se precipitara y que atendiera cualquier solicitud y que no confrontara ninguna actitud”, explicó.