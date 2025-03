Sheinbaum descarta confrontación con colectivos de búsqueda

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El gobierno federal nunca se va a confrontar con los colectivos de madres buscadoras y la Secretaría de Gobernación debe tener la apertura para trabajar con todas las agrupaciones de familiares de víctimas; también se avanza en una iniciativa para el uso de bases de datos, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Siempre vamos a estar del lado de las víctimas. El dolor que puede sentir una madre, un familiar, por una persona desaparecida es indescriptible. Entonces, siempre vamos a estar de lado de las víctimas…

“No, nunca nos vamos a confrontar con una madre que su hijo, su hija, su hermano, un familiar, que desapareció; podemos tener puntos de vista distintos, eso sí, pero nosotros no nos vamos a confrontar”, insistió.

La jefa del Ejecutivo Federal detalló que una parte del pendiente es el uso de bases de datos para la identificación de cuerpos.

“Viene en una de las leyes que mandamos de la Agencia de Transformación Digital; y otros temas que tenemos que ir avanzando para poder tener mayor información sobre las bases de datos”.

Previo y durante la marcha del 8M una de las mayores consignas fue que no han llegado todas las mujeres; se mencionó a las que no han sido localizadas y las madres que las buscan y que no han sido recibidas en Palacio Nacional por la mandataria federal.

Este lunes la presidenta dijo que la Comisión Nacional de Búsqueda, que es parte de la Secretaría de Gobernación, “se ha estado reuniendo, a lo mejor no con estos colectivos, pero con otros, y nuestra apertura es para reunirnos con todos los colectivos”.

Detalló las áreas en las que trabaja su administración: en primer lugar, compartir las bases de datos también para mejorarlas.

“Nuestro país es de los únicos países en el mundo que no tiene una sola identidad”; además de la credencial para votar, que emite el Instituto Nacional Electoral, está la Clave Única de Registro de Población, aunque no tiene otros datos relacionados con las personas.

“La idea es que la CURP pueda ir teniendo poco a poco más información, sin necesidad de hacer muchas más cosas, ¿no? Porque también van a decir: ‘¡No, ahora, el Estado va a querer tener identidad de todos los ciudadanos!’ No, no se trata de eso, sino que realmente, frente a una situación de inseguridad en muchos lugares, es importante que podamos ir teniendo las identidades.

“Cuando una persona que muere y no es posible su identificación, eso se hace en los Semefos, en los Incifos, dependiendo de que en lugar esté, si está en una Fiscalía, si está en los Tribunales Superiores de Justicia, no hay una sola base de datos, de huellas y de otras identidades de las personas que lamentablemente fallecen, sea de manera violenta o no, y que no son identificadas. Nosotros tenemos que avanzar hacia eso, indiscutiblemente”, comentó.

Conapo, admitió, ha hecho un esfuerzo extraordinario, pero tienen que seguir trabajando.

También reiteró que muchas personas que se consideraban desaparecidas en el sexenio anterior, cuando ella era jefa de gobierno, “al hacer el cruce de las bases de datos de las personas que se vacunaron con el Covid, de las personas de Registro Civil, de otras bases de datos, fueron identificadas y después, se fue a visitarlos a sus casas y resultó que habían regresado a su casa, pero nunca le habían avisado a la Fiscalía correspondiente que, al haberse levantando la carpeta de investigación como desaparecidos, nunca habían informado a la Fiscalía que ya habían regresado”.

Esa metodología continúa en su sexenio, además del análisis de contexto en el que desaparece una persona; es decir, si el hecho está vinculado con un tema familiar; de delincuencia organizada; “un tema de pareja”; es decir, las condiciones en las que desaparece una persona.

El tercer elemento en el que el gobierno trabaja es directamente con las búsquedas, mediante las Comisiones.

“Y hay una cuarta, que tiene que profesionalizarse más: el trabajo de las Fiscalías estatales y de la Fiscalía General de la República para que pueda haber, con base en datos más científicos, por ejemplo, el teléfono, dónde estuvo el teléfono, otros datos de cámaras, si es el caso, que nos permitan mayor información de ¿por qué la persona fue desaparecida?, ¿dónde desapareció?, y ¿cómo encontrarla?”.