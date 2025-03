Sheinbaum critica a ministros por excluir a Lenia Batres: “Ninguno tiene un juicio objetivo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Ninguno de los ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación tiene un juicio objetivo en la resolución del pago de impuestos de Ricardo Salinas Pliego, afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

Esa fue su postura luego de que la Corte informó que “la Segunda Sala determinó que la ministra Lenia Batres Guadarrama sí está legalmente impedida para participar en la votación del amparo en revisión 492/2023, cuyo quejoso es Ricardo Benjamín Salinas Pliego”.

La información oficial de la SCJN indica que “esta determinación se tomó derivado de las numerosas expresiones públicas en contra del quejoso”.

La mandataria mexicana respondió: “Ninguno tiene un juicio objetivo. ¿No hubo uno que escondió la deuda por un año, la resolución por un año?”

Agregó otros cuestionamientos: “¿Qué, a poco ese ministro era muy objetivo?, o al decir que la ministra Lenia Batres no puede participar en la decisión ¿A poco no es una decisión poco objetiva?”.

La jefa del Ejecutivo Federal aclaró que el tema de fondo es que todos en México, sin excepción, tienen que pagar impuestos.

“No se puede hablar de Estado de derecho para algunas cosas y para otras que no me convienen no. Hay Estado de derecho o no hay Estado de derecho y Estado de derecho quiere decir que todos, todos, personas físicas y morales, cumplamos con lo que es la responsabilidad de pagar impuestos”.