Anaya responde a Noroña: “carroñero es no recibir a las madres buscadoras”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, respondió a las declaraciones del morenista Gerardo Fernández Noroña en el sentido de que la oposición está usando el hallazgo ocurrido en un predio de Teuchitlán, Jalisco, como “golpeteo” político.

El presidente del Senado acusó que la derecha ha emprendido un “campañón verdaderamente carroñero” para golpear al gobierno de la presidenta Claudia Sheinbaum.

Entrevistado en el Senado de la República, el excandidato presidencial definió lo que a su juicio significa “carroñero” y aseveró que en los gobiernos morenistas se ha duplicado la cantidad de personas desaparecidas en el país.

“Carroñero es no reconocer la magnitud del problema; carroñero es no recibir a las madres buscadoras; carroñero es no ponerse del lado de las víctimas; carroñero es minimizar lo que está sucediendo; carroñero es no convocar a la unidad nacional para resolver el problema y dedicarse a insultar a los opositores.

“Fíjense, la magnitud del problema ya es difícil de comprender; existe un Registro de Personas Desaparecidas desde hace aproximadamente 70 años, este Registro empezó en 1952, la mitad de todas las personas desaparecidas que están en ese Registro desapareció durante el sexenio de López Obrador y lo que va de la actual administración, la mitad.

“Es decir, prácticamente en un sexenio se ha acumulado lo que se había acumulado en más de 60 años. De ese tamaño es la crisis de personas desaparecidas en nuestro país”, aseguró Ricardo Anaya.

"En lugar de reconocer que están en el gobierno, que en un sexenio y un año han acumulado más desaparecidos de los que se habían acumulado en más de 60 años, en lugar de reconocer que el problema está fuera de control, en lugar de plantear soluciones, se dedican a lavarse las manos como Poncio Pilatos, a echarle la culpa a los demás".

Para finalizar, el senador panista afirmó que ser una carroñero es no ponerse a trabajar para resolver el problema y andar insultando a los demás, por lo que aseguró que su partido sí está del lado de las madres buscadoras y de las víctimas, y sí quieren que se resuelva este problema.