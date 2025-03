“Alito” pide la destitución de Noroña como presidente del Senado (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El coordinador de la bancada del PRI en el Senado, Alejandro “Alito” Moreno, pidió la destitución del presidente de la Mesa Directiva de la Cámara Alta, Gerardo Fernández Noroña, por sus comentarios sobre el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco.

El también líder nacional del PRI consideró que las declaraciones que hizo Fernández Noroña son una vergüenza y que no mantuvo la imparcialidad.

“Ante las actitudes y las declaraciones que ha hecho el presidente del Senado de la República y que no sólo avergüenza al Senado, no representa a las y los legisladores del PRI, porque él tiene que mantener una posición imparcial, no de porrista, no de matraquero, no de verdulero.

Presentamos una moción para solicitar la destitución como presidente del @senadomexicano del senador Fernández Noroña. Su actuar es una vergüenza, no representa a México ni al Senado. Burlarse de las víctimas y politizar la tragedia es inaceptable: @alitomorenoc pic.twitter.com/uwAFSmMkMV — Senado PRI (@SenadoPRI) March 19, 2025

“Porque denigra al Senado mexicano y la conferencia que dio, y se refirió a los grupos que buscan a sus seres queridos, a las madres y a los padres, no lo podemos permitir porque lo hizo con el escudo nacional, con el título de ser presidente del Senado de la República.

“Con fundamento en la ley orgánica y en el Congreso General de los Estados Unidos Mexicanos hemos presentado una moción para pedir la destitución como presidente del Senado de la República del senador Fernández de Noroña. No nos representa, es una vergüenza para el Senado de la República y avergüenza también a sus compañeros senadores”, resaltó.

“Alito” resaltó que ahora Noroña acudió a la reunión de presidentes de parlamentos de Europa en Estrasburgo, Francia, se deben cuidar las “barbaridades” que vaya a decir representado al Senado de la República mexicano.

En una transmisión en vivo en sus redes sociales el 15 de marzo, Gerardo Fernández Noroña cuestionó que los zapatos encontrados en el predio de Jalisco fueran de personas desaparecidas; posteriormente, en las redes sociales del Senado, dio un pronunciamiento en el que criticó a la oposición y los medios de comunicación por el “campañón” que están realizando por el hallazgo en el Rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco.