“A México se le respeta”: esto dijo Sheinbaum a dos días de la posible aplicación de aranceles

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A dos días de que entren en vigor los aranceles estadunidenses sobre Canadá y México, la presidenta Claudia Sheinbaum se pronunció en un evento público a favor de la libertad y la soberanía nacional: “A México en cualquier lugar del mundo se le respeta, porque aquí pedimos ser tratados como iguales”.

Desde Cuauhtémoc, Colima, la dirigente nacional fue clara: “Cooperación, coordinación, sí; subordinación, nunca. México es un país libre, independiente y soberano, somos un gran país, somos un ejemplo cultural en el mundo y a México se le respeta”.

También se refirió al tema migratorio que ha sido uno de los más controversiales desde que Donald Trump asumió la presidencia de EU con una agresiva política de deportaciones:

“Estados Unidos no sería lo que es, si no fuera por los mexicanos y mexicanas que trabajan del otro lado, si no hubiera paisanos trabajando el campo del otro lado, los mejores trabajadores del campo, no habría comida sobre la mesa de los estadounidenses; si no trabajaran en los servicios, no sería lo que es”.

Los aranceles que promovió Trump sobre Canadá y México entrarán en vigor el próximo martes 4 de marzo, sin embargo, el secretario de Comercio del país norteamericano, Howard Lutnick, declaró que se trata de una “situación fluida”, por lo que podrían no ser del 25%, como lo advirtió el presidente estadunidense.