Sheinbaum desmiente renuncia de Zoé Robledo al IMSS: “está haciendo un gran trabajo”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-- Habrá cambios en Birmex, pero no en la dirección general del Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS), afirmó la presidenta Claudia Sheinbaum.

“Birmex estamos viendo en dónde, todavía estamos en eso”, afirmó esta mañana.

Ante la versión de que también Zoé Robledo dejaría el IMSS, la mandataria federal mostró extrañeza y respondió: “Zoé está haciendo un gran trabajo, que yo sepa no”.

Esta semana Eduardo Clark, subsecretario de Integración y Desarrollo del Sector Salud, informó que el gobierno abrió una investigación a Laboratorios de Biológicos y Reactivos de México S.A. de C.V.

Expuso que identificaron que hubo compras a sobrecosto.

“Aunque identificamos que esto se compró a sobrecosto, no se ha pedido piezas; es decir, en caso de que la Secretaría Anticorrupción y Buen Gobierno determine que hubo una actuación irregular de algún funcionario público en Birmex, particularmente, esas piezas no generan un perjuicio al erario ya que no se han comprado todavía”, dijo el martes.

Añadió que “desde hace algunas semanas se separaron del cargo a las personas que participaban en estos procesos dentro de Birmex con el objetivo de que la investigación pueda correr su curso, pueda ser determinada la responsabilidad o no por parte de la Secretaría de?Anticorrupción y Buen Gobierno, y a partir de sus resultados determinar qué claves tienen que ser adjudicadas”.

Ante este hecho podría haber sanciones penales, por lo relacionado a 175 claves de medicamentos.