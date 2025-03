Diputada critica proceso de desafuero contra Cuauhtémoc Blanco: "Blindan a un personaje asqueroso"

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que la Sección Instructora de la Cámara de Diputados desechó admitir el proceso de discusión de desafuero del diputado Cuauhtémoc Blanco, la diputada morenista María Teresa Ealy criticó la decisión y la calificó como una burla descarada a los ciudadanos y la legalidad del país.

En sus redes sociales, la diputada morenista enfatizó que el desechar el desafuero de su compañero de bancada no es por falta de elementos, sino que hay una red de complicidades que protegen a todos los que creen pisotear la justicia y que si permiten que la investigación quede impune están blindando a un asqueroso personaje.

“¿Pero qué clase de tomada de pelo es esta? ¿Qué circo está montando el diputado Cuauhtémoc Blanco ahora? Porque esto no es otra cosa más que un insulto a la inteligencia de todas y de todos los ciudadanos. Una burla descarada para quienes aún creemos en un mínimo de legalidad y decencia en este país.

“No me vengan con que fue por falta de elementos, ni con tecnicismos baratos, porque aquí todos sabemos leer entre líneas. Lo que hay detrás de esto es cobardía y acuerdos en los oscurito y una red de complicidades que no solamente protege a Cuauhtémoc Blanco, sino que protege a todos los que, como él, creen que pueden pisotear la justicia, la confianza ciudadana en nuestras instituciones y simplemente salir impunes.

“Yo no vine aquí a celebrarles simulaciones de justicia, porque no las hay. Vine aquí a recordarles a cada uno de ustedes que el poder que ocupan se debe a la gente. Y hoy están traicionando a esa gente que los eligió. Si permiten que esto quede así, que esto quede impune, no solamente están blindando a un asqueroso personaje, están sepultando cualquier posibilidad de justicia en lo que por mucho hemos luchado”, enfatizó.

Para finalizar, la diputada morenista pidió a los legisladores oficialistas hacerse responsables de la decisión, porque advirtió que tarde o temprano la factura llega, “les aseguro que la opinión pública no olvida quienes decidieron agachar la cabeza y quienes tuvieron el valor de decir ¡Basta!”.