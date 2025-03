Con la “conciencia tranquila”, así libró Cuauhtémoc Blanco la tarjeta roja (Video y fotogalería)

La cifra que no se cumplió. Foto: Monserrat López

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Con un halo de triunfalismo, Cuauhtémoc Blanco libró el desafuero arropado en el pleno incluso por diputadas de Morena y priistas, pese a las acusaciones en su contra de presunto abuso sexual.

De nada sirvió el llamado que se hizo desde la semana pasada y desde su propio partido para que las 251 legisladoras de todos los partidos se unieran en un solo voto.

De nada sirvieron tampoco los argumentos en la tribuna ni los carteles de “No llegamos todas” y “Vota Libre, segura y sin miedo”.

Al final, se impuso el dictamen de la Sección Instructora, por lo que el exgobernador de Morelos mantendrá el fuero para enfrentar los cargos formulados por la Fiscalía de ese estado, que busca procesarlo por la presunta agresión denunciada por su media hermana Nidia Fabiola.

Fue una sesión caótica en la que incluso el exfutbolista, contra todo protocolo, rompiendo los acuerdos de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) y ante la inconformidad de las legisladoras de oposición, tomó la palabra en la tribuna, entre gritos de apoyo de diputadas morenistas: “¡No estás sólo! ¡No estás solo!”.

Y en efecto, no estuvo solo: la morenista Belinda Quiroz fue quien invitó a su correligionario Cuauhtémoc Blanco a que tomara la palabra.

“Nada más quiero que me escuchen un poquito. Todo esto que se me está haciendo es injustificado. Lo único que les pido y que yo con mucho gusto, estaría dispuesto a ir a la Fiscalía. Yo no tengo miedo. Aquí estoy y estoy parado ante ustedes. Y estoy de frente dándole la cara. Esto fue después de seis meses, la señora presentó esta demanda en mi contra. Y estoy dispuesto a ir a la Fiscalía sin ningún temor, porque mi conciencia está muy tranquila”, dijo Cuauhtémoc Blanco.

Esta acción provocó que la coordinadora de Movimiento Ciudadano (MC), Ivonne Ortega, subiera a la tribuna y entre gritos intentara detener la participación del exgobernador.

También reclamó al presidente de la Cámara, Sergio Gutiérrez Luna, a quien encaró:

“Quiero que justifique a esta Cámara que el violentador puede cerrar la intervención. ¿En qué parte lo dice? Quiero pedirle que lo compruebe y por lo menos tenga la dignidad de abrir una ronda más para que sean las mujeres las que se puedan expresar.

“Dicen que rompimos el techo de cristal. El techo de cristal se está acusando de una posible violación. Si no fuera culpable, ¿por qué insisten en mantener el fuero? Que pida licencia, se separe del cargo y haga valer su inocencia. Es lo único que estamos pidiendo”, dijo Ortega desde la tribuna y remató:

“Porque aquí las 251 mujeres no están dando la cara por las mujeres. No llegó una y ni llegamos todas. Este techo de cristal que dicen que se rompió, sí se rompió, pero para las de a pie, para las violentadas, se les deja el piso pegajoso para que ese cristal las siga cortando”, dijo cuando le dieron la palabra.

Fractura en la 4T

Durante la discusión, la fractura en el bloque oficialista se hizo evidente cuando las legisladoras del PT se mostraron en contra de avalar el dictamen e incluso reclamaron airadamente que le dieran la voz a Cuauhtémoc Blanco.

“Yo estoy un poco cansada ya, y acá no lo digo a nombre de mi grupo, sino de mi persona, estoy cansada de que se suban los hombres allá a decir que son hijos de una mujer, y que tienen hijas y que tienen esposas, y eso no los hace violentadores.

“Perdonen, eso no es cierto. Y aquí tenemos que romper el pacto. Te pido que nos trates como pares, primero, y segundo, que dejes la dirección facciosa que estás haciendo de esta sesión”, exclamó la diputada petista Lilia Aguilar Gil.

Previo a esas acciones, durante los posicionamientos, los diputados oficialistas, priistas y del PVEM, justificaron su voto en a favor de que no se le quitara el fuero a Cuauhtémoc Blanco: desde el presidente de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores, el diputado del Verde Ecologista Raúl Bolaños-Cacho y la diputada priista Xitlalic Ceja García.

Hugo Eric Flores

Mismas posiciones que se vieron reflejadas en el tablero de votación por 291 votos a favor y 158 en contra y 12 abstenciones, que desalentaron a las diputadas y diputados que estaban en contra del dictamen.

Así con un bloque oficialista fracturado, con discursos de legisladoras morenistas que resultaron estériles para su bancada, Cuauhtémoc Blanco salió del pleno como llegó: arropado por líderes morenistas y entre abrazos, saludos y felicitaciones como en sus mejores momentos de gloria futbolística.