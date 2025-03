“No estás solo”: Morena y PRI salvan a Cuauhtémoc Blanco y desechan desafuero

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En caótica sesión, diputados oficialistas y del PRI rechazaron admitir a discusión a trámite el desafuero de Cuauhtémoc Blanco, por lo que el legislador seguirá manteniendo fuero ante las acusaciones de abuso sexual de la Fiscalía de Morelos.

Los legisladores de Morena y aliados y del tricolor rechazaron quitar el fuero al exgobernador de Morelos por 291 votos a favor, 158 en contra y 12 abstenciones.

De esta forma la Cámara de Diputados declaró “notoriamente improcedente” la solicitud para que se retire el fuero constitucional a Cuauhtémoc Blanco Bravo.

En medio de la ocupación de la tribuna por parte de legisladoras opositoras, el propio exfutbolista tomó la palabra sin estar inscrito en la lista de oradores para asegurar que estaba dispuesto a ir a la Fiscalía de Morelos, mientras legisladoras de su bancada le gritaron: “No estás solo”.

“Carpeta mal integrada”

Durante la presentación del dictamen, el presidente de la Sección Instructora, Hugo Eric Flores, afirmó que se rechazó admitir a discusión el desafuero por considerar que estuvo mal integrada la carpeta de investigación por parte de la Fiscalía de Morelos.

“En consecuencia, y de acuerdo con la carpeta de investigación, no existen datos de prueba que permitan a esta Sección Instructora proponer retirar la inmunidad constitucional. Lo anterior debe señalarse dado que, en la carpeta de investigación, únicamente se aprecia que la institución ministerial: Recibió la denuncia, realizó su ratificación”, explicó en tribuna.

Por su parte, el diputado del PAN, Germán Martínez, afirmó el dictamen se escribió en algunos sótanos del poder que reparten impunidad del bienestar.

“A la carpeta, vulgar carpetazo, y a la mujer criminal portazo. En lugar de diligenciar con profesionalismo, le recetaron a la sobreviviente el nefasto ‘calladita te ves más bonita’. No soy quién para dar lecciones de feminismo y no me toca, pero hubo pretextos dilatorios y tácticas de rábulas leguleyos y machismo procesal. Se redactó este documento desde la manósfera que raya en la misoginia que tanto gusta a la ultraderecha mundial”, resaltó.

El diputado del PVEM, Raúl Bolaños-Cacho, explicó por qué era importante aceptar el dictamen de la Sección Instructora ya que, basado en el artículo 25 de la Ley de Responsabilidades de los Servidores Públicos, se afirmó que era a todas luces evidente la notoria improcedencia de la carpeta que les presentan.

“Ciudadanas, diputadas y diputados, ¿sí saben que, votando en contra de este dictamen, solamente lograrían regresar una carpeta a dormir el sueño de los justos en la Sección Instructora con las pruebas perfectamente mal hechas, con vicios en el procedimiento que no dan certeza jurídica?”, explicó.