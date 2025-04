Confrontan a Noroña en el CIDE por Teuchitlán: “de los 200 zapatos, no hay un solo nombre”, responde

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, volvió a desestimar el caso del rancho Izaguirre en Teuchitlán, Jalisco, ante estudiantes del Centro de Investigación y Docencia Económica (CIDE).

Durante la conferencia “Las reformas desde la izquierda”, los estudiantes recibieron al senador morenista con varios pares de zapatos al frente de la mesa de diálogo, lo que provocó al legislador, quien volvió a abordar el tema afirmando que no existen ninguna prueba de que en el lugar sea un campo de exterminio.

“El Auschwitz mexicano, qué fuerte y qué irresponsabilidad y qué deleznable campaña. Hasta hoy, hasta hoy, no hay evidencia de que se haya sido un campo de exterminio, sino un campo de entrenamiento. Y hoy, pues, son dos fuerzas diferentes, totalmente diferentes. Porque yo preguntaría, si se deshicieron de los cadáveres, ¿por qué dejaron ahí los zapatos?

“Digo, nomás lo preguntaría. O sea, pudieron haberlos dejado, pero ¿qué sentido tendría? ¿Por qué los quemaron sin los zapatos y además los dejaron ahí? Porque hasta hoy la evidencia no va en el sentido que manejaron los medios y no son capaces de echarse atrás, eso va a seguir ahí”, dijo.

?? Insiste Noroña en desacreditar el hallazgo en el Rancho Izaguirre, en Teuchitlán, al rechazar que sea un campo de exterminio y señalar que las prendas encontradas tampoco son de desaparecidos.



pic.twitter.com/y1S9i2DGUh — Pamela Cerdeira (@PamCerdeira) March 31, 2025

“Y hacer un paralelismo con Ayotzinapa, es el colmo de la actitud canalla”

El senador también resaltó que los medios hicieron un paralelismo con el caso de los 43 estudiantes desaparecidos de Ayotzinapa y dijo que de ellos sí existen nombres, pero de los zapatos encontrados en el rancho Izaguirre no hay un solo nombre que diga que es de una persona desaparecida.

“Y hacer un paralelismo con Ayotzinapa, es el colmo de la actitud canalla. Están los nombres de los 43 jóvenes que fueron víctimas de desaparición forzada de Ayotzinapa. Existen los nombres. De los 200 zapatos, no hay un solo nombre. No hay un solo nombre y un solo elemento que diga esta persona fue desaparecida ahí. No hay una sola evidencia. Hasta este momento. Pueden aparecer evidencias

“Si tú le dices esto a una madre buscadora, como me contestó una: no, no, yo un par de zapatos pienso que es mi hijo, entiendo que es una esperanza de que se sepa a un buscador. Yo lo entiendo perfectamente. Pero eso no quita la perversidad de quienes ya han montado en ese dolor y ese sufrimiento. Lo digo de otra manera, cuándo al PRI y al PAN le ha importado el pueblo las víctimas”, dijo en la charla.