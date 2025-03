Sheinbaum impugnará decisión del INE que prohíbe promoción de la elección judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El Ejecutivo federal acudirá al Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación para impugnar la medida del INE que prohíbe la difusión de la elección judicial el 1 de junio, una vez que el Instituto notifique a la Presidencia de la República.

“Si nos llega la notificación de todas maneras vamos a acudir al Tribunal porque creemos que es importante que el Poder Ejecutivo, el Poder Legislativo, sin orientar a una u a otra persona, pues igual que el INE participe en la difusión de este evento tan transformador que va a ocurrir en México el 1 de junio”, afirmó.

En un inicio la mandataria federal recodó que “el INE dijo que no podíamos hacer campaña, no es campaña por alguien, sino informar sobre la elección del 1 de junio, todavía no hemos sido notificados porque la ley es cuando te notifican, entonces podemos decir que la gente está muy informada de que el 1 de junio va a haber elección al Poder Judicial”.

También señaló que para quienes quieran información del proceso de elección hay una página del INE donde se puede consultar la historia de cada uno de los candidatos, así como su currículum y sus propuestas para que los votantes se informen y ejerzan este derecho.

“En cuanto a la difusión del gobierno el objetivo es promover que participe la gente el 1 de junio. No vamos a promover el voto por una u otra persona, sino sencillamente la participación. Aquí pasamos el anuncio que estaba saliendo de parte del gobierno para contribuir con el INE en la promoción de la votación del 1 de junio”, dijo.