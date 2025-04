María Teresa Ealy denuncia a tres diputados de Morena por violencia política de género

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La diputada morenista, María Teresa Ealy, denunció en la Fiscalía General de la República (FGR) a tres diputados de Morena por violencia política de género y por peculado. Señaló que ha recibido ataques en los últimos días tras su voto en contra de Cuauhtémoc Blanco.

La legisladora morenista afirmó que también denunció a dos trabajadores de Comunicación Social de la Cámara de Diputados; el coordinador de Comunicación Social y el titular de la Agencia de Noticias.

“Al diputado Enrique Vázquez, a la diputada Damaris Silva y a la diputada Sandra Anaya Villegas; la diputada Damaris Silva fue la que me eliminó del grupo, la que me sacó del grupo y después personalmente me dijo que borrara mi postura. La diputada Sandra Anaya Villegas, que es la diputada que dijo en la previa de mi grupo parlamentario que yo tenía conecte con los medios y el diputado Enrique Vázquez que dijo que el medio de comunicación de mi familia era un medio corrupto que extorsionaba candidatos y que yo vivía violencia de género y machismo en mi casa.

“Sí, son dos, son los dos que están implicados, el del Coordinador de Comunicación Social y el de la Agencia de Noticias. El de la Agencia de Noticias, mi objetivo de mencionarlo fue justamente que acuda a él como testigo de los hechos para decir quién le dio la orden, qué es lo que le pidieron (subir el video de Enrique Vázquez). Yo no voy a actuar en contra de los inocentes en contra de los que recibieron una orden,”, detalló.

El día de ayer, el coordinador de la bancada de Morena en San Lázaro, Ricardo Monreal, afirmó que ya había hablado con María Teresa Ealy y Enrique Vázquez y que había llegado al acuerdo de mantener la unidad en el grupo, sin embargo, la legisladora morenista afirmó que mantendrá la unidad, pero seguirá defendiendo su postura.

“La verdad es que yo le dije cara a cara que iba a ir con las autoridades correspondientes para el tema de las dos denuncias que presenté el día de hoy, pero no sé si eso significa tregua. La verdad es que fue respetuoso de mi postura respecto a que yo iba a denunciar”, detalló.