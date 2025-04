Sheinbaum descarta llamada con Trump, pero le envía este mensaje

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbuam ya no espera tener una llamada con su homólogo estadounidense, Donald Trump, previo a su anuncio sobre aranceles, pero le lanzó un mensaje: La importancia de que la economía en México continúe bien y que no haya desempleo, porque de lo contrario es inevitable el fenómeno de la migración.

“Por ahora no” respondió a la pregunta de si esperaría una llamada con su homólogo antes de su anuncio.

Entre los planteamientos que ha hecho a los funcionarios de Donald Trump, una de las últimas con Kristi Noem, secretaria de Seguridad Interior de Estados Unidos, fue en el sentido de promover que la economía de México continúe bien y que se cuiden los empleos.

“Porque si llega a haber desempleo en México pues va a haber más migración, es algo natural. La manera más importante de disminuir la migración pues es que haya empleo y bienestar en los lugares de origen. Entonces todo eso se planteó en muy buenos términos y va a continuar la comunicación”.

La mandataria federal adelantó que parte de su estrategia está centrada en el Plan México, además de que hasta el momento la economía mexicana está muy fortalecida, aunque los anuncios de Donald Trump sí han tenido un impacto en la economía mundial “porque lo que va a anunciar el 2 de abril no es contra México o Canadá, es una política de Estados Unidos al mundo entero”.

Lo que dejó claro es que “no creemos en el ojo por ojo porque eso siempre lleva a una mala situación, por supuesto que se toman medidas del otro lado pero tiene que continuar el diálogo, no es un asunto de ‘me pusiste te pongo’, sino de qué es lo mejor para México y cómo afrontar esta situación, siempre puede haber aranceles a uno u otro país, pero lo más importante, mi responsabilidad como presidenta es el pueblo de México”.

Sheinbaum Pardo recordó que si existe un Tratado comercial entre México, Estados Unidos y Canadá, al imponerse aranceles, el acuerdo no se está respetando.

“Lo importante es que tenemos un acuerdo comercial, evidentemente la decisión del gobierno de los Estados Unidos de poner aranceles a uno y otro país pues obviamente que pone en duda el propio T-MEC porque si el T-MEC dice cero aranceles y hay aranceles pues evidentemente no se está cumpliendo el TMEC. Entonces vamos a esperar al 2 de abril y seguir en diálogo, lo más importante aquí es que siga la comunicación con el gobierno de Estados Unidos y con el gobierno de Canadá”.

También consideró que “el tratado comercial México Estados Unidos Canadá es la mejor manera de competir con otras regiones del mundo, eso lo hemos sostenido siempre y que incluso deberíamos de ampliarlo a otros países del continente, pero bueno eso depende ahora de lo que va a ocurrir el 2 de abril y la integración económica de los tres países pues fortalece la competencia con el resto del mundo, eso los vamos a seguir sosteniendo”, al referirse a la comunicación con Canadá.

Sobre las decisiones de Trump, “ningún país del mundo tiene la certeza de exactamente qué va a anunciarse el 2 de abril y, a partir de ahí, pues seguir en comunicación con el gobierno de Estados Unidos, con el gobierno de Canadá”, con el que dijo que no se ha dado una comunicación no porque no se quiera o se busque, sino porque no han empatado las agendas entre el nuevo primer ministro canadiense y la presidenta.

“No blindaje”

Ante las peticiones que le hizo el gobierno de Donald Trump sobre un blindaje en la frontera sur, la mandataria mexicana expuso que es mejor generar un polo de desarrollo que el envío de elementos de seguridad, como sí lo hizo en la frontera norte, para responder a la petición de Estados Unidos, con el envío de 10 mil uniformados.

“Yo le planteé que la mejor manera, no de blindar, sino de atender la migración en la frontera sur es hacer un polo de desarrollo entre Guatemala y México, es parte del proyecto que tenemos con el tren interoceánico que llega a Ciudad Hidalgo y que trabajamos con el gobierno de Guatemala para que ese tren pueda seguir por Guatemala”.

Agregó que de esta forma se pueda trabajar con gobiernos centroamericanos, así como con los estatales del sur de México para “polos de bienestar”.

“Esa sería la mejor forma mejor, eso a tener pues soldados en toda la frontera sur, de todas maneras nosotros trabajamos en el rescate humanitario de migrantes en todo el territorio nacional y le explicamos esta política que venimos desarrollando desde hace tiempo”.

Sobre las declaraciones de Noem a medios estadounidenses, la jefa del Ejecutivo Federal reiteró que hay colaboración y coordinación, pero no subordinación.

“Y también que la presidenta le responde a una sola autoridad y esa se llama el pueblo de México, eso para empezar”, dijo, y destacó los cinco principios que guían la relación con cualquier país y, en especial, con Estados Unidos: responsabilidad compartida; confianza mutua; respeto a la soberanía; cooperación sin subordinación; y respeto a México, a las y los mexicanos.

“En particular en temas de seguridad en el 2022 se firmó un acuerdo con el presidente López Obrador que tenía que ver con revisión de aduanas, particularmente con revisión de paquetería e información conjunta, entonces ese convenio se firmó nuevamente”.