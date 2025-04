Mario Vargas Llosa y su pugna contra AMLO: “México vive un retroceso dramático” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El escritor y Nobel de Literatura, Mario Vargas Llosa, señaló en diversas ocasiones su “preocupación” por el rumbo político de México, criticando en las últimas ocasiones el sexenio de Andrés Manuel López Obrador, a quien calificó de “populista y demagogo”, afirmando que con el tabasqueño México vivió un retroceso.

Luego del episodio en la década de los noventas donde Vargas Llosa afirmó que "la dictadura perfecta no es el comunismo, no es la URSS, no es Fidel Castro. La dictadura perfecta es México", lo que llevó a una respuesta inmediata por parte del poeta y Nobel de Literatura, Octavio Paz, rechazando tal afirmación: “aquí no hay dictadura, hay hegemonía política y manipulación, pero no se ha destruido la sociedad civil”, hubo otras señalizaciones por parte del peruano hacia regímenes políticos en nuestro país.

En 2011, Vargas Llosa realizó una auto-corrección al decir “la dictadura no era tan perfecta, porque se acabó”, en alusión a la llegada del PAN a la presidencia de la república.

Después en 2018 advirtió el peligro de nuevas formas de autoritarismo en el marco de la presentación de su novela “La llamada de la tribu” en la Casa de América, en Madrid, España. Mientras en México se vivían las campañas políticas rumbo a las elecciones 2018-2024 en donde López Obrador dominaba las encuestas, el novelista peruano –nacionalizado español– afirmó que había que esperar “que el populismo no gane en esas elecciones, sino más bien, retroceda”, y asestó:

“¿Van a ser tan insensatos los mexicanos teniendo el ejemplo trágico, horrible, de Venezuela de votar por algo semejante?”, recordando que en Venezuela hubo cinco oportunidades de votar por la democracia y rechazar la demagogia populista.

“Algunos prefieren suicidarse, como los venezolanos en la época de Chávez, pero yo espero que no ocurra en México, sería verdaderamente trágico para México donde hay muchas cosas que andan mal, pero algunas andan bastante bien. Entonces, hay que esperar que el populismo no gane en esas elecciones sino más bien retroceda… yo espero que no gane López Obrador, creo que sería un retroceso para el país”.

Me dio risa esto...



"Vargas Llosa todo lo que toca lo sala": Andrés Manuel López Obrador @lopezobrador_ sobre la #EleccionesBrasil pic.twitter.com/FMsqhsxkZU — Salvador Zaragoza Andrade (@SalvadorZA) October 31, 2022

Murió Mario Vargas Llosa, Premio Nobel de Literatura.



Fue quien dijo que con el PRI, México vivía bajo “la dictadura perfecta”. Después dijo que con el populismo de AMLO, México podría estar regresando a esos tiempos, y ahí se volvió odiado por los obradoristas.



DEP el maestro. pic.twitter.com/x674SSZRJR — Hugo Lacavex (@HugoLacavex) April 14, 2025

Un año después, durante un evento en Ciudad de México en 2019, calificó al gobierno de López Obrador como “un retroceso hacia el autoritarismo” y en contraparte elogió al PRI de Ernesto Zedillo:

“Con la libertad de voto, México se transformó de la noche a la mañana, experimentó una transformación profunda gracias al señor Zedillo a quien considero un verdadero héroe latinoamericano. ¿Que pasó? los mexicanos pudieron votar en libertad y esto tuvo automáticamente una consecuencia, la sociedad mexicana se reformó profundamente y en la buena dirección…

“Se dieron leyes para garantizar la limpieza de las futuras elecciones y se orientó en la buena dirección, sin embargo nada de eso queda, es verdaderamente dramático, que en unos pocos años lo que parecía representar la liberación de México, la democratización de México haya desaparecido. ¿Por qué? Porque los mexicanos votaron mal como ha ocurrido muchas veces. México vive un retroceso dramático con un presidente populista, demagogo que va acabando con todas las libertades que gracias al señor Zedillo vivió México”.

AMLO es un populista y un demagogo: Mario Vargas Llosa

Mario Vargas Llosa, premio Nobel de Literatura, aseguró que México “experimentó una transformación profunda” gracias al expresidente Ernesto Zedillo y ahora, con López Obrador (@lopezobrador_) el país vive un retroceso. pic.twitter.com/W09sExUPxF — Pedro Ferriz de Con - Oficial (@PedroFerrizC) December 29, 2021

Culminando sobre el tema:

“Hoy en día México es uno de los países que retrocede más en América Latina, y no gracias al presidente que tiene, sino gracias a disposiciones como resucitar el Grupo de Puebla, una conjura contra la democracia en América Latina. Que el presidente de Cuba haya sido recibido en México como un virrey, México da la impresión que está perdido con un rumbo equivocado si se trata de alcanzar la democracia, la libertad…”.

Allá por el 2021, Vargas Llosa aseguraba en Latinus que AMLO se reelegiría…



Pobre, siempre con “análisis” desatinados.



pic.twitter.com/CLgt1JtRQT — Carlos Vijnovsky Zenteno (@CarlosVZenteno) April 14, 2025

Contra las “mañaneras”

Más tarde en septiembre de 2021, durante una conferencia de prensa, criticó las “mañaneras” de López Obrador” acusándolo de transgredir sus funciones exhibiendo a la prensa:

"No me gusta la figura de un presidente que se exhibe todas las mañanas comentando los artículos que lee en la prensa y muchas veces censurando o atacando a los periodistas, no me parece que sea la función de un presidente, transgrede esa función”.

La respuesta de AMLO en ese mismo mes fue que el escritor no lo conocía, que él como presidente sí tenía principios y convicciones y más tarde, en diciembre de ese año, comentó:

“Me dio gusto escuchar, observar, constatar la decadencia de Vargas Llosa, porque lo invitan a Estados Unidos a una conferencia con todos los que tienen un pensamiento conservador de América Latina", dijo López Obrador.

#Actualidad ?? "Es buen escritor, lo respeto": #AMLO sobre Vargas Llosa



Esto pensaba el Expresidente Andrés Manuel López Obrador, sobre #Mario Vargas Llosa: "Gran escritor pero mal político".



Más en: https://t.co/dkT8mSuJ2l pic.twitter.com/shx7fI5z6t — El Soberano (@ElSoberanoMX) April 14, 2025

“Ya era hora de dormir y me lo encontré en la red (un video de la conferencia de Vargas Llosa) y lo puse, y como estaba con volumen alto me dice Beatriz (Gutiérrez Müller) ‘¿cómo vas a estar escuchando eso?’, y dormí bién.

“En otros tiempos había imaginación, talento, era propositivo, esperanzador”.

Luego, en 2023, cuando Mario Vargas Llosa recibió la “Orden del sol”, la máxima condecoración de Perú de manos de Dina Boluarte, tras un golpe de Estado fallido de Pedro Castillo, a quien se mantuvo preso, López Obrador volvió sobre el tema Vargas Llosa:

"Imagínense a la presidenta de Perú entregando un pergamino a Vargas Llosa. ¡Vargas Llosa! Va a recibir un reconocimiento en su país, de quien fue impuesta de una élite autoritaria, que tiene injustamente en la cárcel al presidente que eligieron los peruanos. Esa es la derecha, no estoy hablando de cualquier persona”.