Zedillo arremete contra la reforma judicial: “están transformando la democracia en tiranía”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El expresidente de la República, Ernesto Zedillo arremetió contra la reforma judicial y la cuarta transformación del también exmandatario federal, Andrés Manuel López Obrador pues afirmó que Morena busca sustituir la democracia por tiranía.

Zedillo reapareció en medios de comunicación a través de una entrevista concedida a Nexos y un artículo publicado por Letras Libres.

En ambas publicaciones el expresidente criticó no sólo a la reforma judicial sino la política “tiránica” de la cuarta transformación encabezada por López Obrador y ahora por Claudia Sheinbaum.

“Para tener democracia se tienen que tener pesos y contrapesos en el poder público. Si el Ejecutivo tiene el control del Legislativo por razones electorales, el Poder Judicial es realmente la última ancla no sólo de la legalidad, sino también de la democracia, es lo que puede prevenir el uso abusivo del poder. Ese era mi razonamiento (en 1994)”, declaró para Nexos.

“Lo que han hecho López Obrador y sus cómplices en los últimos meses, en esta materia, es realmente el final de la democracia mexicana”.

Una farsa

En la entrevista, el expresidente afirmó que la elección judicial es una farsa porque ningún país realmente democrático elige así a sus juzgadores.

“Eso sólo lo inventan los dictadores para controlar al Poder Judicial. Dicen que es una elección: sí, una elección de candidatos que ellos, con muchos trucos, han determinado”, enfatizó.

“Están ensayando con esta elección la destrucción del sistema electoral mexicano porque ya no serán los ciudadanos los que cuenten los votos y ese conteo no va a ser transparente, se van a ir a lo oscurito para decidir quiénes son los nuevos ministros y los nuevos jueces. Es evidente que a estas personas no les gusta la democracia”.

Afirmó que Morena tomó el modelo del “PRI abusivo y autoritario” porque muchos de sus integrantes se formaron ahí, incluido López Obrador.

“En México ahorita existe una simulación, lo que van a tratar de hacer es lo que había en los viejos tiempos. Vamos a tener elecciones periódicas, los resultados van a estar determinados por varias circunstancias: el uso de recursos públicos para crear clientelas políticas, el uso abusivo de las reglas y los mecanismos de organización de las elecciones, el control del Poder Judicial por si hay alguna controversia, y ya sabemos que siempre el Poder Judicial va a decidir a favor de ellos”, indicó.

“Tenemos un Congreso de un solo color y además con un monstruo que es la llamada supremacía constitucional. Es gravísimo decir que el Congreso puede decidir lo que le dé la gana y que el Poder Judicial no puede revisarlo es absolutamente escandaloso, grotesco, antidemocrático y estos señores lo hicieron”.

“Mi conclusión es muy sencilla: en México se murió la democracia. En México están haciendo un Estado policial”, asegura Zedillo. “Porque ése va a ser el último recurso. Ya cuando la gente esté harta y pierdan de todas maneras las elecciones, como en Venezuela, al final quedan la policía y el ejército, el espionaje, la represión, el control de los medios, para que no haya democracia, para que no haya representatividad de la voluntad de la gente”.

De la democracia a la tiranía

La última vez que el expresidente criticó la reforma judicial de López Obrador fue el 15 septiembre del año pasado, cuando el exmandatario promulgó la modificación constitucional junto con la entonces presidenta electa, Claudia Sheinbaum.

Este fin de semana en el artículo “México: de la democracia a la tiranía” publicado por Letras Libres afirmó que con la reforma judicial impulsada por López Obrador quedó claro que la Cuarta Transformación anunciada por este en realidad tenía como objetivo el de “sustituir nuestra joven democracia por una tiranía”.

“Mientras asegura continuar los avances logrados en la Independencia, la Reforma y la Revolución, el movimiento morenista está, en realidad, emulando los atropellos que se hicieron contra la Independencia, la Reforma y la Revolución. Los mismos que transformaron esos episodios extraordinarios y promisorios de nuestra historia en tragedias para la nación”, escribió.

"Los mexicanos logramos por fin decir con orgullo que pertenecíamos a una nación con auténtica democracia, la misma que ahora los gobernantes de Morena están transformando en otra tiranía".

“Habiendo accedido al poder gracias a la democracia que, al cabo de muchas luchas, alcanzamos los mexicanos, López Obrador y su partido se han empeñado -y mucho han avanzado- en destruirla. De no corregirse, esta infamia tendrá terribles consecuencias para el presente y futuro del país. No solo cancelará oportunidades de desarrollo sino la libertad y los derechos fundamentales de los mexicanos”.

Precisó que la actual desventura de México lo obligó a modificar su decisión de abstenerse a opinar públicamente sobre la política nacional.

“La indignación que siento frente a esta realidad sería idéntica bajo cualquier circunstancia, pero el hecho de que por mandato de los mexicanos haya sido yo parte de la construcción de la democracia hoy asediada, me obligó a romper mi silencio para denunciar este histórico atropello”, enfatizó.