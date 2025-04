Rosa Icela Rodríguez anuncia ultimátum a funcionarios que atiendan casos de desaparición

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Rosa Icela Rodríguez Velázquez, secretaria de Gobernación, sostuvo este lunes un encuentro con familiares de personas desaparecidas con quienes, dijo, se inició una mesa de diálogo para conformar una agenda de trabajo conjunta.

“Si hacemos un buen trabajo, podemos llegar a acuerdos que nos lleven a buscar la verdad, la justicia y la no impunidad en aquellos casos en donde se haya cometido algún delito”, dijo la funcionaria a integrantes de Guerreros Fundadores de Jalisco.

“Nosotros tenemos la instrucción de la Presidenta Claudia Sheinbaum —a todas las dependencias del Gobierno de México nos dio esa instrucción— de atender como una prioridad del Estado el problema de la búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas, así como garantizar que haya verdad, justicia y atención a las familias”, señaló.

“No es solamente una propuesta del Ejecutivo, sino que queremos trabajar con ustedes y que vean cómo son estas propuestas y si podemos tener la opinión positiva de parte de ustedes o, en su caso, el acuerdo de que se pueda mejorar, de que se puedan reforzar estas medidas que hoy les quisiéramos presentar”, añadió.

En la reunión, Rosa Icela Rodríguez expuso que la presidenta Claudia Sheinbaum emitió un decreto por el que se fortalecen los procesos de búsqueda de personas desaparecidas y no localizadas y propuso varias reformas en la materia, cuyos principales puntos puso sobre la mesa de diálogo.

“La agenda no está constreñida solamente a esto, sino a lo que ustedes vayan a acordando. Pero sí me interesa decirles, de saque, qué es lo que está pensando como mandataria en este país y que ustedes pueden decir esto no nos sirve, esto sí no sirve y adelante”, dijo la titular de Segob.

Ofreció tener un diálogo desde la sensibilidad y el respeto pleno a los derechos humanos.

Al final del encuentro se acordó una próxima reunión para el 23 de mayo.

El ultimátum

En su segunda intervención, Rosa Icela Rodríguez dijo que debe haber empatía de servidores públicos con las víctimas y dijo que quienes no cumplan tendrán que irse.

“Somos empáticos en esa parte, es que debe haber servidores públicos que tengan sensibilidad frente a las víctimas. Ese es uno de los planteamientos que ustedes han hecho en todos lados, en las fiscalías, en las comisiones, y en el gobierno y en la secretaría de Gobernación.

“Esto con lo que inicié, vamos de apertura y diálogo permanente, que nos hemos comprometido, que así sea. Queremos precisamente que haya autoridades y nos hemos comprometido a que tengan un buen trato; a que sean congruentes con la obligación de atender o de coadyuvar cuando la competencia cae en la jurisdicción de esas autoridades.

“Nosotros estamos convenciendo a todos los servidores públicos de que sea un enfoque con perspectiva de atención y protección a sus derechos. Hay cambios que se tienen que hacer y los vamos a hacer, y también cambios de servidores públicos que, si no lo hacen, van a tener que irse, porque la Presidenta no está jugando. Si no hacemos el trabajo bien, ella va a tomar una actuación distinta”, expuso Rosa Icela Rodríguez.

En la reunión, Indira Navarro, representante de Guerreros Buscadores de Jalisco, agradeció la apertura. “Hoy hay acuerdos, sigue pasar a las acciones”, dijo.

En entrevista posterior, la activista dijo que la titular de Segob se comprometió a remover de su cargo a los funcionarios que no den seguimiento a las denuncias de desapariciones.