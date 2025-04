Por primera vez, la oposición derrota a Morena y batea lista de aspirantes a magistrados electorales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- A grito de: “¡Sí se pudo!, ¡sí se pudo!”, por primera ocasión en lo que va del sexenio, la oposición venció al bloque oficialista en el Senado y rechazó la lista de magistrados electorales estatales propuesta por la Comisión de Justicia de la Cámara Alta.

Con 72 votos a favor, 38 en contra y dos abstenciones, la oposición rechazó la lista de 56 magistrados propuestos por la Comisión de Justicia a la Junta de Coordinación Política (Jucopo) en el Senado, todo ante la mirada incrédula del presidente de la Mesa Directiva, Gerardo Fernández Noroña, y con el grito de júbilo de la oposición.

Durante la votación sólo entregaron 112 sobres con las cédulas de los magistrados propuestos, mientras 16 no fueron entregados al no estar presentes los legisladores, entre los cuales se encontraban:

Del PAN: Lilly Téllez, Mayuli Martínez, Verónica Rodríguez Hernández, Michel González Márquez, Mauricio Vila Dosal, Francisco Javier Ramírez Acuña, Agustín Dorantes Lámbarri y Gustavo Sánchez Vázquez, y por parte del PRI, la senadora Mely Romero Celis.

De Morena: Lucía Trasviña, Sasil De León, Cynthia López Castro y Antonino Morales Toledo.

Por parte del PVEM, Luis Alfonso Silva Romo y Luis Armando Melgar Bravo, y del PT, Giovanna Bañuelos de la Torre.

Tras el rechazo de la lista, la Mesa Directiva del Senado pidió a la Jucopo que presente una nueva propuesta de magistrados para los tribunales electorales locales.

Aspirantes tienen vínculos con Morena, denuncia la oposición

Durante el debate, los legisladores de oposición acusaron que la selección de magistrados electorales fue una simulación y gran parte los elegidos tienen vínculos de Morena.

La senadora del PAN, Guadalupe Murguía, afirmó que tanto la convocatoria las comparecencias, incluso la votación en el Pleno del Senado, es una simulación, es una farsa.

“Los que van a ser magistrados electorales ya habían sido elegidos previamente, y no por este Senado de la República, esto es un teatro. Morena quiere tener el control total de las autoridades electorales locales, porque van a ser las que van a dirimir cualquier controversia entre candidatos, entre partidos, en el próximo proceso electoral.

“Morena pretende quedarse con el control total y absoluto de los tribunales electorales. Esta es la democracia con la que vamos a participar en el próximo proceso electoral”, enfatizó.

Por su parte, el coordinador de Movimiento Ciudadano (MC), Clemente Castañeda, afirmó que Morena de manera unilateral eligió en solitario a quienes integrarán los tribunales electorales locales.

“Ustedes han sido testigos de todo este ejercicio, que hoy lo podemos decir, lamentablemente ha sido una simulación. Más de mil candidatas y candidatos que de buena fe creyeron que podían aspirar a un cargo que lo que debe hacer es impartir justicia electoral y lo que va a terminar siendo es una selección de las cuotas y los cuates de Morena.

“Algunos me han preguntado qué pasó en la Junta de Coordinación Política cuando vimos este tema. La verdad es que no pasó absolutamente nada. Llegó Morena, presentó su lista, dijo 'este es el acuerdo que vamos a someter a votación el día de hoy' y no hay margen ni de revisar los perfiles, ni siquiera de revisar si se cumple con criterios de paridad”, resaltó.