Andrea Chávez quitará su imagen de ambulancias “si eso tranquiliza a los pitufos de la aldea”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que la presidenta Claudia Sheinbaum pidiera a Morena establecer reglas y evitar actos anticipados de campaña, la senadora Andrea Chávez informó que quitará su imagen de las ambulancias que circulan por Chihuahua, pero seguirán en circulación, ya que en algunos lugares no hay vehículos que auxilien.

En entrevista en la Cámara alta, la senadora morenista afirmó que acatará el llamado de la presidenta Claudia Sheinbaum al partido.

“Decirles que, como la consejera nacional más votada del país, estoy a favor de la propuesta que ha hecho la presidenta. Seré la primera en aprobarla y voy a ser la primera en acatar esas ideas que ella plasme a manera de propuesta.

“Yo lo que les voy a decir es: si eso tranquiliza a los pitufos de la aldea que nos están quitando el derecho de acceder a la salud en el estado de Chihuahua, con todo el gusto del mundo.

“Los autobuses se mantienen, las ambulancias se mantienen. Estamos realizando gestiones con sector privado también para ambulancias. En muchos municipios no hay ninguna ambulancia, no hay ningún vehículo que ayude, auxilie a la gente enferma y es el estado de Chihuahua, el estado más extenso. Claro que continúa. Que los chihuahuenses no se preocupen, nadie les va a quitar su derecho a tener acceso a la salud y para eso está su senadora”, explicó.

Para finalizar, la legisladora afirmó que quietará su nombre de todos lados, ya que no lo necesita, pues el pueblo de Chihuahua sabe quién trabaja y quién no.