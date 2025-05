Ricardo Monreal se pronuncia ante supuesta lista de funcionarios con nexos con el crimen organizado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que supuestamente apareciera su nombre una lista de políticos mexicanos con vínculos con el narcotráfico a los cuales Estados Unidos les quitaría la visa, el diputado morenista Ricardo Monreal aseguró que él está tranquilo porque el que nada debe nada teme.

En conferencia de prensa, el coordinador de la bancada de Morena fue cuestionado al respecto y afirmó que el Departamento de Estados Unidos ya había dicho que era falsa la lista, aun con ello, resaltó que no tuvo miedo, ya que él siempre ha “caminado con la adversidad”, pues antes ya lo habían intentado vincular con el crimen organizado.

“Creo que ya incluso el Departamento de Estado dijo que es falso. Y no me enojo. La verdad es que toda mi vida he sido un hombre que camina con la adversidad.

“En 1997, el gobierno mexicano, intentó también vincularme y le pidió al Departamento de Estado que me involucrara en asuntos de tráfico de drogas. Eso lo relató en un libro el embajador Jeffrey Davidow y dice él que funcionarios mexicanos intentaron, como yo participaba por la oposición, involucrarme y descalificarme. Entonces, estoy muy tranquilo, porque el que nada debe, nada teme”, explicó.

Luego de que se diera a conocer que Estados Unidos le negó la visa a la gobernadora de Baja California, Marina del Pilar, en redes sociales se especuló que Estados Unidos tenía una lista de políticos mexicanos relacionados con el narcotráfico, a los cuales les retiraría la Visa.