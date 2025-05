“Lamentamos que esto se use políticamente”: Sheinbaum sobre el choque del buque Cuauhtémoc (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- “Lamentamos que esto se use políticamente porque fue un accidente, hay dos personas fallecidas y lo que tenemos que hacer es solidaridad”, dijo la presidenta Claudia Sheinbaum sobre el choque del buque Cuauhtémoc este sábado en Nueva York.

La mandataria estuvo este domingo en La Paz, Baja California Sur, donde anunció 12 acciones prioritarias para el estado en materia de agua potable, infraestructura carretera, vivienda, educación y salud.

Entrevistada antes de un evento en esa entidad, se le preguntó a la mandataria sobre el choque del velero contra el puente de Brooklyn, que provocó la muerte de dos de sus tripulantes.

El caso, dijo Sheinbaum, lo están atendiendo las secretarías de Marina y de Relaciones Exteriores, y destacó que hay coordinación con las autoridades estadunidenses.

“Nuestra solidaridad siempre con la cadete y un marino que fallecieron”, dijo la mandataria al señalar que se está atendiendo a los heridos. “Ya la causa la está revisando Secretaría de Marina y las autoridades de allá”, añadió Sheinbaum, quien lamentó que se “use políticamente” lo ocurrido y pidió esperar a que se sepan las causas.

–Se habla de una falla –se le preguntó.

–Hasta que no se haga la investigación no podemos saber pero fue un accidente –respondió Sheinbaum.

Claudia Sheinbaum critica que el choque del Buque Cuauhtémoc se use políticamente, cuando los primeros en usarlo fueron los propios morenistas para promover su desastrosa elección judicial. A ver, por qué no opinó de eso. Tienen razón cuando dicen que no son iguales: son peores. pic.twitter.com/7oA4Y18PVQ — Erika Velasco (@Erika_Velasco_) May 18, 2025