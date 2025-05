Ciudadano ofrece disculpa pública a Fernández Noroña en el Senado (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En un hecho inédito, un ciudadano ofreció una disculpa pública al presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, Gerardo Fernández Noroña, por increparlo en el Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México (AICM).

Esto, luego de que tuvieran un altercado el 20 de septiembre de 2024 en el salón de American Express del AICM.

Ese mismo día, el Senado presentó una denuncia ante el Ministerio Público (MP) contra el abogado Carlos Velázquez de León.

Luego de llegar a un acuerdo en el que se estableció que el abogado le ofrecería la disculpa pública, este lunes se llevó a cabo en la Sala de Reuniones de la Mesa Directiva del Senado y fue transmitida por las redes sociales de la Cámara Alta.

“Me dirijo a usted con el respeto que me merece su investidura y persona para ofrecerle una sincera y profunda disculpa por los acontecimientos ocurridos el pasado 20 de septiembre de 2024 en el Salón American Express del Aeropuerto Internacional de la Ciudad de México.

“Reconozco que mis palabras y acciones fueron inaceptables y estoy consciente de que usted, como persona y presidente de la Mesa Directiva del Senado de la República, merece todo mi respeto. Reconozco mi comportamiento de ese día no tiene justificación.

“Se aparta por completo de los principios que me han formado. No refleja los valores que guían mi vida personal, laboral y profesional, menos aún los del lugar donde trabajo. Mi comportamiento de ese día no tiene justificación".

Carlos Velázquez de León detalló que a lo largo de su trayectoria profesional ha mantenido una comunicación abierta con las autoridades de todos los gobiernos y niveles, independientemente de sus convicciones o el partido político al que pertenecen, para construir un país en el que prevalezca la justicia, se respeten los derechos humanos y las libertades fundamentales.

El litigante resaltó que está convencido que el diálogo, como previamente lo tuvieron y la conciliación que firmaron, son las vías para dimir cualquier diferencia, por lo que se comprometió a no repetir ese comportamiento contra Fernández Noroña o algún representante del Estado mexicano.

Noroña acepta la disculpa

Ante ello, el senador morenista aceptó la disculpa pública y afirmó que el asunto esta finiquitado. Posteriormente se retiró sin despedirse de Carlos Velázquez de León.

El 20 de septiembre del 2024, en redes sociales circuló un video en el Salón American Express del AICM en donde se ve a Carlos Velázquez de León increpando al senador morenista Gerardo Fernández Noroña.

En el video se ve el altercado en donde Fernández Noroña pide que se llame a seguridad, a los que Carlos Velázquez de León pide a gritos que el legislador llame “a su pinche” presidente.

Ante los hechos, Fernández Noroña escribió en sus redes sociales lo siguiente:

“Este tipejo me agredió físicamente e intentó robarme el celular. Me lo arrebató y no me lo regresaba. Además de que estaba agrediéndome física y verbalmente @AmericanExpress debe proporcionarme los datos pues presentaré una denuncia”, escribió.