Ricardo Anaya rectifica: el doble asesinato en CDMX fue “crimen contra el Estado” (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que el coordinador de la bancada del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, dijera el martes que había indicios de que el asesinato de colaboradores de Clara Brugada fue un “crimen de Estado”, ahora rectificó y aclaró que fue un “crimen contra el Estado”.

En entrevista en la Cámara alta, el legislador albiazul también pidió una investigación exhaustiva para dar con los asesinos de los funcionarios de la Ciudad de México, Ximena Guzmán y José Muñoz.

“Quiero hacer esa aclaración y para reiterar la exigencia, me estoy refiriendo a un crimen contra el Estado mexicano. En ningún momento he dicho que a estas dos personas las haya mandado matar el Gobierno mexicano.

“Entonces aprovecho para hacer esa aclaración y para reiterar la exigencia. Por supuesto que no hay que especular, pero se tiene que abrir una línea de investigación en el sentido de que esto haya sido la delincuencia organizada, mandándole un mensaje al Estado mexicano, concretamente al gobierno de la Ciudad de México”.

El panista exigió una línea de investigación exhaustiva.

“Es gravísimo lo que ocurrió, como para que no hablemos del tema, y sí, lo decimos con todas sus letras, una línea de investigación, después de ver las características del sicario, el profesionalismo de la persona, el tiempo que los estuvo esperando, lo dirigido que fue el ataque, no hay manera de que una de las líneas de investigación no sea delincuencia organizada, mandándole un mensaje al Estado mexicano”, señaló.