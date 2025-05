García Harfuch descarta represión al CNTE y garantiza seguridad en elección judicial

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Omar García Harfuch, titular de la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana (SSPC), se reunió este lunes con la Junta de Coordinación Política (Jucopo) de la Cámara de Diputados.

Al término del encuentro, en conferencia de prensa, el funcionario federal descartó que vaya a haber represión contra la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) y garantizó la seguridad durante la elección judicial del próximo domingo.

Durante su comparecencia, García Harfuch resaltó que, pese a que siguen operando grupos criminales, la estrategia de seguridad ha tenido grandes resultados.

En la conferencia en San Lázaro después de la reunión, el secretario de Seguridad destacó que todos los grupos criminales que operan en el país han tenido detenciones y aseguramientos relevantes.

“Ha habido grandes resultados, ha habido repito acciones heroicas por parte del Ejército, Marina, Policías Estatales, la propia Secretaría de Seguridad. Todas esas estructuras que usted menciona, no hay una sola que no haya habido detenciones o aseguramientos relevantes.

“En todas estas organizaciones criminales ha habido detenciones, como usted lo mencionó, van siete meses. Es una estrategia clara, es una estrategia que está dando resultados, que, si nosotros comparamos en estos siete meses, tenemos 25% menos homicidios que al inicio de la administración”, explicó.

Omar García Harfuch resaltó los resultados que ha tenido la estrategia de seguridad como la incautación de 11 mil armas de fuego; la inhabilitación de más de 915 laboratorios o áreas de concentración para la elaboración de drogas y el aseguramiento en altamar por parte de la Marina.

Descarta relación entre el asesinato de los colaboradores de Brugada y otros previos

García Harfuch también abordó el asesinato Ximena Guzmán y José Muñoz, colaboradores de la jefa de Gobierno de la Ciudad de México, Clara Brugada, y descartó que haya un vínculo con el atentado al periodista Ciro Gómez Leyva.

Subrayó que Brugada tiene todo el respaldo del Gobierno Federal y de la SSPC.

“Primero el respaldo a la jefa de gobierno, a la licenciada Clara Brugada, es absoluto. La investigación la lleva, como bien usted lo menciona, la Fiscalía General de Justicia de la Ciudad de México, pero como lo dijo nuestra presidenta, la doctora Claudia Sheinbaum, tiene también todo el apoyo y el respaldo de la Secretaría de Seguridad y de la propia Fiscalía General de la República.

“En este caso, por tratarse de una investigación en curso, a mí en lo personal no me gustaría especular, no hay ninguna relación al momento que indique que están vinculados al atentado que nosotros sufrimos o al atentado que sufrió Ciro Gómez Leyva a este. Son casos distintos, al momento no hay nada que los vincule, pero lo que sí queremos que la ciudadanía sepa es que son hechos que no van a quedar impunes, como en otros casos lo hemos dicho aquí en la Ciudad de México”, explicó.

Garantiza seguridad en elección judicial

El secretario de Seguridad afirmó que está en coordinación con la Guardia Nacional y diversas entidades federativas para garantizar las elecciones del Poder Judicial del 1º de junio.

García Harfuch también afirmó que, pese a la amenaza de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) de boicotear la elección judicial, no habrá represión y no caerán en ninguna provocación.

“Hay un gran despliegue de la Guardia Nacional, sobre todo una coordinación, que es el cuarto eje que ha insistido la presidenta Claudia Sheinbaum desde la campaña, la coordinación con las entidades federativas.

“Si bien hoy existe ya un despliegue importante de Guardia Nacional para garantizar la elección, específicamente en Veracruz hay 3 mil 500 elementos de Guardia Nacional y en Durango 2 mil 500, se va a continuar fortaleciendo para garantizar que esto se desarrolle en paz.

Agradezco la invitación a las y los integrantes de la #JUCOPO, para acudir a la Cámara de @Mx_Diputados y presentar los avances en la implementación de la Estrategia Nacional de Seguridad Pública 2024–2030, liderada por la Presidenta, Dra. @Claudiashein.



Reafirmamos que la… pic.twitter.com/PsHK2nBuwJ — Omar H Garcia Harfuch (@OHarfuch) May 26, 2025

“También es un gobierno, como lo ha dicho la presidenta Claudia Sheinbaum, nosotros prevenimos, no vamos a caer en ninguna provocación o en algún acto de represión. Por supuesto vamos a garantizar el bienestar de la ciudadanía, como lo hizo la policía de la Ciudad de México, que también actuaron de manera, verdaderamente con un temple impresionante en estos últimos días, y así lo seguiremos garantizando”, explicó.

Par finalizar, el secretario de Seguridad y Protección Ciudadana afirmó que los votantes tendrán garantizada su seguridad durante la elección judicial el 1º de junio.

Reforma de seguridad

Omar García Harfuch también afirmó que en las reformas de las leyes generales de los sistemas nacionales de seguridad pública y de investigación e inteligencia en materia de los datos personales, el Ministerio Público (MC) será quien lleve la conducción en caso de investigación de una persona.

Además, el titular de la SSPC afirmó que tendrán mesas de trabajo con las diversas fuerzas parlamentarias para que se realice la reforma en consenso.

“Acordamos que haya mesas de trabajo donde todos los grupos parlamentarios estén tranquilos, pero sí quisiera dejar muy claro en la Secretaría de Seguridad todas las bases de datos que a los que podamos tener acceso las investigaciones que se llevan a cabo se llevan a cabo bajo la conducción del Ministerio Público.

“Es decir, no es que la Secretaría de Seguridad pueda tener acceso discrecional a todo, de ninguna manera, pero para tranquilidad de todos y para que las leyes salgan como deben de salir, vamos a tener distintas mesas de trabajo que ya acordó el diputado Ricardo Monreal”, explicó García Harfuch.