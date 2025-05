No es falta de cariño, sino de presupuesto: Noroña sobre negativa de incremento de salario a la CNTE

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente de la Mesa Directiva del Senado, Gerardo Fernández Noroña, afirmó que la petición del incremento de salario del 100% que pidieron los integrantes de la Coordinadora Nacional de Trabajadores de la Educación (CNTE) es imposible dárselos por falta de presupuesto, no por falta de cariño.

En conferencia de prensa en el Senado, el legislador morenista detalló que le parece justo el incremento del 10% que la presidenta Claudia Sheinbaum otorgó a su salario, y afirmó que es un aumento sin precedente en los últimos 40 años.

“A mí me dicen, es justo, bueno, es justo hasta más si se quiere, pero tenemos un problema; no es falta cariño, pues es un presupuesto limitado, no podemos dar 100% de aumento salarial. O sea, la ley de 2007, 18 años funcionando; o sea, echar atrás esa ley y el conflicto con la banca y el problema para resolver financieramente esa demanda, yo tengo entendido que desde un primer momento se les dijo, oigan, no da.

“La compañera presidenta hizo lo que estaba en su mano, el 9% de aumento, el 1%adicional a partir de septiembre; un aumento sin precedente en los últimos 40 años. Aumentó las vacaciones”, resaltó.

El senador resaltó que es justa le demanda del magisterio, sin embargo, detalló que en el estado de Guerrero están llamando a no permitir la elección de Poder Judicial.

“A un sector importante del magisterio, como es la Coordinadora, no les satisface, lo entiendo. Yo no discutiría la justicia de sus demandas, pero en Guerrero están llamando a no permitir la elección, bueno, pues ellos son los que están dejando en claro, por lo menos en el caso de Guerrero, que están interesados en sabotear la elección del Poder Judicial.

“Estoy diciendo un caso concreto que hay la comunicación oficial de Guerrero de que no van a permitir la elección. Yo no especularía más, cada quien que saque sus conclusiones porque cada que digo algo lo retuercen un poquito, entonces ya dije lo que tenía que decir”, dijo.