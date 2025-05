Sheinbaum responde a señalamientos de Trump sobre supuesto “temor a los cárteles”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La presidenta Claudia Sheinbaum prefirió dejar hasta aquí la serie de respuestas a las declaraciones de su homólogo estadunidense, Donald Trump, luego de que éste aseguró que la mandataria mexicana tiene medio de los carteles de droga en México, que no puede pensar con claridad, al rechazar el envío de militares estadounidenses a México. “¿Para qué generar un desencuentro?”.

“Yo no quisiera que la comunicación entre el presidente Trump y su servidora, entre Estados Unidos y México, fuera a través de los medios y declaraciones a los medios (…). Ahora viene una declaración mía y sale en el periódico; y ahora, otro reportero le pregunta al presidente Trump… ¿Y para qué generar un desencuentro?”, reprochó.

La mandataria federal destacó que “hay muy buena comunicación con el presidente Trump. En tres meses y poquito de su gobierno, hemos tenido más de cinco llamadas y es buena la comunicación; a veces no estamos de acuerdo, pero se dice en la llamada de teléfono, y ha habido respeto”.

Han logrado, consideró, una comunicación fluida y buena, en la que se han llegado a “muchísimos acuerdos y otros que no hay acuerdo, pero que estamos dialogando permanentemente, que es algo normal y natural”.

La jefa del Ejecutivo mexicano recordó que en específico esas declaraciones se dieron porque el sábado confirmó una publicación del Wall Street Journal.

“El presidente Trump dijo: ‘Queremos ayudar a México y para ayudar a México queremos mandarles, entre otras, tropas, si es lo que necesitan’.

Y yo le dije: No, presidente Trump, eso no. Podemos colaborar en muchas otras cosas dentro del marco de nuestra soberanía y de la territorialidad que a cada uno de nosotros nos corresponde”.

También retomó las declaraciones de Trump en cuanto a poner mano dura al tráfico de armas de Estados Unidos a México, que ha sido una demanda constante del gobierno mexicano.

“Eso no se había oído nunca de un presidente de los Estados Unidos. Y es importante para México que se detenga el tráfico de armas, así como nosotros estamos trabajando muy fuerte para disminuir, detener el tráfico de fentanilo de México hacia los Estados Unidos, y de otras drogas. Hay muy buena relación también entre el Comando Norte, la Secretaría de Marina, la Secretaría de la Defensa”.

Al recordar que se mantiene buena relación entre los equipos de ambos gobiernos, llamó una vez más a evitar darle una respuesta más al republicano.

“Entonces, no vale la pena, y no es un asunto… Ustedes saben que nosotros aquí estamos con una Estrategia de Seguridad que van a ver el jueves, tiene muy buenos resultados. Evidentemente, cada quien tiene su manera de comunicar, pero no quisiera que se volviera esto un debate, a través de los medios de comunicación, con el gobierno de los Estados Unidos”.

Insistió en que “mejor lo dejamos ahí para que no haya ahí un tema de un debate, a través de los medios”.