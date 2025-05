Diputado del PVEM promueve iniciativa para regular el Buró de Crédito

CIUDAD DE MÉXICO (apro).-El diputado del Partido Verde Ecologista de México (PVEM), Ricardo Astudillo Suárez, fomenta una iniciativa para regular el Buró de Crédito en el país con el objetivo de proteger los datos personales de los ciudadanos, así como de evitar abusos en los procesos crediticios.

Durante la reciente rueda de prensa del 8 de mayo, el diputado Astudillo aseguró que el Buró de Crédito y el Círculo de Crédito almacenan información personal y financiera de los usuarios, quiénes no tienen un consentimiento evidente.

Por ello, la propuesta está dirigida a las sociedades de información crediticia y su responsabilidad ante la protección de datos personales de los usuarios. Además, mencionó que deberá existir total transparencia en las cuentas crediticias para evitar confusiones en los historiales de crédito y no haya exclusión financiera hacia ningún ciudadano, por lo que propone que la protección de los datos personales y la corrección obligatoria de errores no deberá superar los 15 días.

El diputado perteneciente al Grupo Parlamentario del PVEM también afirmó que el 50% de la población del país no forman parte del sistema bancario a causa de que las empresas no eliminaron su historial de adeudo crediticio, a pesar de ya haber sido liquidado o inclusive porque las compañías ya no existen.

La reforma no sólo busca que los datos personales de los ciudadanos se empleen con responsabilidad, sino que el historial crediticio disminuya de seis a dos años, aunque ya haya sido liquidada la cuenta debido a que “independientemente de que ya hayas pagado tu historial crediticio se queda en el Buró, lo que puede traer contradicciones al presente”, recalcó el diputado Astudillo Suárez.

Actualmente, la ley señala que las deudas menores a 25 Unidades de Inversión (UDIS), es decir, 241 pesos mexicanos, se almacenan en el Buró de Crédito por un año, mientras que las cuentas no saldadas mayores a mil Unidades de Inversión (UDIS) u 8 mil 410 pesos, generan un límite en el sistema.

De esta manera, se espera que las deudas menores a 8 mil 410 pesos no se guarden en el Buró de Crédito para que los ciudadanos puedan tener un apoyo al momento de generar ingresos a través de sus negocios y, en consecuencia, tener una mejor solvencia económica.

El diputado del PVEM, Ricardo Astudillo Suárez, afirmó “con esta reforma proponemos impedir que el buró de crédito sea una herramienta que limite el crecimiento, que no perjudique a las mexicanas y mexicanos, que sea una herramienta de apoyo, que trabaje con transparencia como trabajan todas las instituciones de nuestro país y que los ciudadanos estemos seguros de qué forma estamos siendo evaluados”,

Propuesta

La iniciativa fue presentada el pasado 9 de abril en la Cámara de Diputados, donde se planteó modificar la Ley Federal de Protección al Consumidor y la Ley para Regular las Sociedades de Información Crediticia.