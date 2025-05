¡No lo puedo creer!: Kenia López Rabadán presume que viaja al lado de Fernández Noroña

CIUDAD DE MEXICO (apor).- La diputada del PAN, Kenia López Rabadán, presumió que viajó a lado del presidente de la Mesa Directiva del Senado, el morenista Gerardo Fernández Noroña, en su traslado a la 88ª Convención Bancaria.

En sus redes sociales, la diputada opositora subió una foto en la que se aprecia a ella y a un costado el senador morenista Gerardo Fernández Noroña, a publicación va acompañada del mensaje:

“No lo puedo creer!! Me tocó al lado de @fernandeznorona, rumbo a la 88ª Convención Bancaria. ¿Le hablo o no le hablo?”, compartió.

