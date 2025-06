Luisa Alcalde se deslinda de la morenista Melissa Cornejo, a quien EU le canceló su visa

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luisa María Alcalde, dirigente nacional de Morena, se deslindó de Melissa Cornejo, consejera de Morena en Jalisco a la que Estados Unidos le canceló su visa por una publicación en redes sociales.

Christopher Landau, subsecretario del Departamento de Estado de EU, canceló la visa de Melissa Cornejo por un tuit que el diplomático calificó de “vulgar posteo”.

Cornejo publicó en su cuenta de X la imagen de una de las protestas contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés) con el texto: “’Van a quitar visas a quienes compart...’ Viva la raza y métanse mi visa por el culo”.

Landau le respondió en la misma red: “Yo ahí no puedo meter tu visa, pero sí te puedo informar que personalmente di orden de cancelarla después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar”.

El deslinde de Luisa Alcalde

También en X, la dirigente nacional Luisa Alcalde sostuvo que las expresiones de Cornejo no representan la postura de su partido y llamó a la militancia a conducirse con responsabilidad y prudencia.

“Queremos dejarlo claro: Las expresiones de @melishcs no representan la postura de Morena.Desde su origen, nuestro Movimiento ha sido profundamente pacífico y así lo seguirá siendo. No promovemos ni promoveremos jamás actos de violencia”, tuiteó Alcalde y añadió:

“El día de ayer la Presidenta @Claudiashein sostuvo un encuentro con el vicecanciller @ChrisLandauUSA, exembajador de Estados Unidos en México, donde se construyeron acuerdos de cooperación en beneficio de ambas naciones.

“Llamamos a toda la militancia de Morena a conducirse con responsabilidad y prudencia. Creemos en una relación con Estados Unidos basada en el respeto, la cooperación y la ayuda mutua”, finalizó Luisa Alcalde.