Pese a acordeones y otras irregularidades graves, el INE valida los comicios para la Suprema Corte

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Pese a documentar irregularidades graves, el Instituto Nacional Electoral (INE) declaró válidos los comicios del pasado 1 de junio para elegir ministros de la Suprema Corte.

Este domingo el Consejo General del INE destacó que en mil 300 casillas, 818 de las cuales incluyeron la elección de ministros de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), hubo urnas embarazadas, boletas planchadas, votaciones en tiempo récord, sufragios para un solo candidato, y el uso de acordeones que instruían a la ciudadanía a favorecer a determinados candidatos.

Asimismo, fueron documentados indicios de candidatos a juzgadores que resultaron electos pero que tienen antecedentes de violencia contra la mujer.

“Me parece que el INE no puede ser omiso, pero estoy consciente de que los indicios no generan prueba plena, no es razonable privar de efectos a un derecho pero estoy consciente de que el INE carece de atribuciones para declarar la nulidad de una elección”, indicó el consejero Arturo Castillo.

“Propongo no declarar la validez, que no es lo mismo que declarar la invalidez, en el caso de la Suprema Corte de Justicia de la Nación (SCJN), del Tribunal de Disciplina Judicial (TDJ), la Sala Superior y las Salas Regionales con excepción de la Sala Regional Toluca; entregar constancias de mayorías, pues no se puede privar de efectos indiciarios los derechos de una persona y dar vista a las autoridades correspondientes para que se resuelva lo que en derecho corresponda”.

Castillo abundó en que un pronunciamiento de este tipo por parte del INE podría dar pie a dar vista al ministerio público federal para investigar la posible comisión de delitos electorales y que, en caso de existir elementos suficientes, el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) será el encargado, en última instancia, de decidir si la elección puede ser anulada.

Aunque la propuesta sólo fue acompañada por de sus compañeros, el Consejo General coincidió en que la primera elección judicial del país estuvo plagada de irregularidades que deben ser evitadas en futuros comicios.

“Resistencias”

La consejera presidenta Guadalupe Taddei rechazó la propuesta de su compañero al considerar que el INE no puede poner en duda toda la elección de ministros por 818 casillas con irregularidades.

“Encontramos resistencias fuera pero también dentro de este Instituto, hay que decirlo y hay que decirlo con todas sus letras, todavia el día de hoy proponer a este Consejo, con todo el respeto lo digo porque estamos en libertad de hacer cada quien nuestras propuestas, que la validez es un acto inmediato que deberá ocurrir a partir de la definición de 818 casillas que no se podrán contabilizar, me parece un acto incorrecto a todas luces”, indicó.

“Intentar no declarar la validez de esta elección por 800 casillas (…) contra más de 80 mil casillas que no presentan irregularidades, que son totalmente confiables, íntegras en su procedimiento, poner en duda en este momento la integridad de cada uno de los pasos del proceso electoral, me parece una situación extrema y lamentable”.

Los consejeros coincidieron en que el proyecto de acuerdo presentado por Castillo no acusa a los integrantes del INE de participar de las irregularidades documentadas y enfatizaron en la importancia de que el Instituto envíe un mensaje de que este tipo de conductas sí tienen consecuencias.

“Declarar válida una elección en estas condiciones representaría enviar un mensaje preocupante a la ciudadanía que aún con evidencias claras de irregularidades las elecciones pueden considerarse válidas, que no hay consecuencias ante estas conductas y eso puede propiciar que en futuras elecciones no solamente se repitan sino que se multipliquen”, precisó la consejera Dania Ravel.

La declaratoria de validez fue acordada por el Consejo General minutos antes de que el INE entregue las constancias de mayoría a los ministros electos que iniciarán funciones el próximo 1 de septiembre en la SCJN.