“El deslinde es unilateral”: así respondió Melissa Cornejo a Luisa Alcalde tras polémica con Landau

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Melissa Cornejo, consejera de Morena en Jalisco, respondió a la polémica desatada después de que el subsecretario de Estado de EU, Christopher Landau, ordenara cancelar su visa por la publicación de un “vulgar posteo” sobre las protestas contra las redadas antiinmigrantes en Estados Unidos.

En una entrevista en YouTube, la morenista reaccionó al deslinde que hiciera la dirigente nacional del partido, Luisa Alcalde.

El pasado jueves, el vicecanciller Christopher Landau canceló la visa de Melissa Cornejo luego de que la morenista publicara en su cuenta de X una imagen de una de las protestas contra el Servicio de Control de Inmigración y Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), acompañada de un mensaje con palabras altisonantes. “’Van a quitar visas a quienes compart...’ Viva la raza y métanse mi visa por el culo”, posteó la morenista.

“Personalmente di orden de cancelarla (la visa) después de ver este vulgar posteo. Y no te ha de sorprender lo que me contestaron: que ni siquiera tienes visa válida para cancelar”, respondió Landau a Cornejo, quien borró la publicación y restringió el acceso a sus redes sociales.

Horas más tarde, Luisa Alcalde publicó un tuit en el que afirma que “las expresiones de Melissa Cornejo no representan la postura de Morena”.

"Me arrepiento del tono"

Melissa Cornejo dio una amplia entrevista al canal de YouTube de Manuel Pedrero en la que reconoció que no usó el lenguaje apropiado en la publicación con la que quiso solidarizarse con los migrantes en Estados Unidos.

“Moderaré mi lenguaje”, anunció. “Me arrepiento del tono, pero no del fondo”.

Dijo que si se le está castigando por ejercer su militancia, lo asume con orgullo y dignidad. “Lo mío nunca ha sido un performance. Nunca, nunca, nunca. Yo sé que tener un posicionamiento así tiene costos políticos, lo asumo, adelante”, añadió.

Sobre la respuesta de Landau, la consejera morenista dijo: “es como para ponerlo en mi currículum”.

El gobierno más poderoso del mundo, aseveró, “me está castigando por tener una opinión como ciudadana en mi país, y esto se está permitiendo, están dejando que esto suceda y no solo se están haciendo de oídos sordos, están permitiéndolo abiertamente”.

Dijo que tuvo visa hace muchos años, pero nunca quiso renovarla. También explicó que restringió su perfil para frenar los ataques en su contra, lo cual admitió que no sirvió. “Mejor lo hubiera dejado, se ve más digno”, consideró.

Sobre el deslinde de Morena

Melissa Cornejo también se refirió al deslinde publicado por la dirigente nacional morenista Luisa Alcalde.

“Yo entiendo que esta situación es más muchísimo más grande que Luisa, que yo, que el partido. De verdad entiendo que estoy inmersa en una coyuntura violenta, nefasta, y que me tocó ser yo la carne de cañón. Sin embargo, pues, no comparto las formas. No comparto esto que sucedió. Lo entiendo, pero yo no lo hubiera hecho.

“Respecto a qué voy a hacer con Morena, me gustaría decir que de momento el deslinde entre el partido y yo es unilateral, yo aquí estoy, tengo todavía mis credenciales y mis gafetes. En el momento en que lo decida, si es que decido no continuar, poner una pausa, ver qué hago al respecto, lo diré.

“Me siento triste. Sin embargo tengo plena conciencia de que el partido es muy grande, muy diverso. Sé que hay gente muy valiosa. Me han dado un respaldo y un cariño que no pensé que fuera a recibir, francamente.

“Esta decisión no la he tomado porque a pesar de la imagen que se intenta dar de mí, de que soy rabiosa, loca, enfurecida, violenta, soy una mujer profundamente racional. De mí nunca verán una decisión arrebatada”, aseguró.