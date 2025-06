“Mi fuerza es quién soy”: Noroña asegura que no buscará reelegirse en la presidencia del Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador morenista Gerardo Fernández Noroña informó que no buscará por segunda ocasión la presidencia de la Mesa Directiva del Senado para que lo madreen.

En conferencia de prensa, el senador morenista afirmó que su fuerza política no está en ser presidente de la Mesa Directiva del Senado sino es su escaño siendo él mismo, algo que afirmó que no cambiará, aunque lo “chupe la bruja” políticamente.

“Sí, yo creo que hay una ofensiva muy fuerte. La verdad es que yo no he manifestado en ningún momento interés de reelegir en la Mesa Directiva. Al interior del grupo no se ha tomado ninguna determinación. La pasada legislatura alguien plantea que quedó la alternancia, pero eso no es un criterio…Entonces yo no pienso ir a una reelección para que me madreen.

“Mi fuerza no es estar en la presidencia de la Mesa Directiva. Mi fuerza es quién soy. Siempre he sido igual. He llegado hasta donde estoy siendo lo que soy. No voy a cambiar. Si por como soy me chupa la bruja políticamente hablando, bien empleado. No tengo ningún problema. Y si eso me da nuevas oportunidades, bien empleado también. No tengo preocupación”, afirmó.

“Mi fuerza es quién soy”: Gerardo Fernández Noroña, presidente del @senadomexicano pic.twitter.com/7Ps5yAHl9d — Leti RoblesdelaRosa (@letroblesrosa) June 16, 2025

Fernández Noroña también resaltó que existe una campaña mediática de tres meses en su contra por parte de la derecha y los medios de comunicación.

“Yo voy a esperar a ver qué determina mi grupo parlamentario. Y yo estoy más bien en la lógica de regresar a mi escaño. Entonces el nerviosismo de algunos sectores de la derecha y los medios, lo entiendo, pero es injustificado. Ahora, toda esta ofensiva para mí es un timbre de orgullo. Es algo que me honra”, detalló.

“SÍ hay una ofensiva. Tres meses lleva. Tres meses estamos a punto de cumplir. Tres meses fue más o menos el 19 de marzo. La de diario, ¿no? Siempre ha habido cosas en mi contra, pero ahora es muy consistente. Entonces ya vi que aguanto eso y más”, concluyó.