PRI presentará denuncias para anular la elección judicial: “Alito” Moreno

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El presidente nacional del PRI, Alejandro “Alito” Moreno, informó que su partido presentará una serie de denuncias en todas las instancias correspondientes para que se anule la elección Judicial, ya que afirmó que la reforma Judicial termina por capturar los poderes del país.

En conferencia de prensa junto a los coordinadores parlamentarios, detalló que la elección Judicial fue un “cochinero” y resaltó la poca participación, así como el poco entusiasmo de los ciudadanos.

“Primero lo que señalamos, se consumó una gran farsa el día de ayer en esta elección judicial que no tuvo nada de democrática, que todos vimos a nivel nacional en el país, la poca participación, el poco entusiasmo.

“Vamos a presentar como ciudadanos las denuncias claras con los argumentos para solicitar que se anule esa elección judicial y lo vamos a hacer aquí, lo vamos a hacer en todas las instancias para que verdaderamente ese atropello, no sólo democrático, esa farsa que se dio, no se consuma porque termina de capturar, los poderes del país. Iremos rumbo a un gobierno autoritario, a una dictadura ya estos de morena no les importa”, puntualizó.

El senador tricolor enfatizó que es necesario levantar la voz y no permitir que el proceso Judicial destruya el sistema democrático de nuestro país.

“Hay que levantar la voz y no hay que permitir que este proceso judicial, que es una aberración, destruya el sistema democrático de nuestro país, pero lo bueno con esto cínicos sinvergüenzas de morena, es que después de los resultados, de las elecciones, pese a todo lo que hicieron, queda claro que son un peligro para México”, afirmó.