El 1 de julio inicia piloto de reforma que reconoce derechos laborales en plataformas digitales

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La prueba piloto obligatoria de la reforma a la Ley Federal del Trabajo para la regularización de la actividad laboral en plataformas digitales iniciará el próximo 1 de julio y durará seis meses “para ver cómo funciona”, informó la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo.

En su conferencia matutina en Palacio Nacional, destacó las ventajas de la nueva legislación y aseguró a los trabajadores de las empresas Uber, Didi y otras plataformas que “no tienen nada que temer” con su entrada en vigor oficial, a partir del 1 de enero de 2026.

“Lo que se busca es que reconozcan a los trabajadores como trabajadores; por eso son estos seis meses que permitan ver, a través de los esquemas digitales, cómo va a operar este proceso. Entonces, no tienen por qué temer los trabajadores de que van a perder su empleo. No lo van a perder, al contrario, lo que estamos buscando es que tengan las presentaciones mínimas que debe tener cualquier trabajador”, detalló.

Sin mencionar las protestas que cientos de trabajadores de aplicación realizaron ayer en vialidades principales de la Ciudad de México, Sheinbaum Pardo aseguró que para la implementación de dicha ley ha habido más de 50 reuniones con las principales empresas operadoras de plataformas digitales para formar concenso.

“Al principio (las empresas) no estaban muy de acuerdo, pero poco a poco se han ido convenciendo de la importancia de que (los trabajadores) tengan derechos laborales. También es un trabajo de riesgo, entonces que tengan la posibilidad de tener los apoyos en caso de un accidente y todo lo que significa el trabajo de las plataformas digitales”, dijo.

La exjefa de gobierno de la CDMX insistió en que esta reforma no cambia la manera de laborar de los trabajadores, sino que los dota de derechos: “Si deciden que van a trabajar cuatro horas a la semana, van a poder seguir haciéndolo, se establece una prestación mayor para el que alcance el salario mínimo, pero también el apoyo para cuando haya accidentes”.

También destacó la ventaja de que se cambia la relación de “socios” que se tenía entre empresa y trabajador: "No puede ser que no sean considerados trabajadores o trabajadoras y que estas empresas que son transnacionales establezcan una relación de socio, cuando en realidad no es socio, porque ni siquiera reparto de utilidades hay".

“Reforma histórica” sin aumento de impuestos

En su exposición, el secretario del Trabajo y Previsión Social, Marath Bolaños López, calificó esta reforma como “histórica”, pues reconoce los derechos laborales de los miles de trabajadores por aplicación digital en todo el país.

Entusiasta, añadió que se trata de una “regulación pionera a nivel mundial, un motivo de orgullo para México, que demuestra que la innovación tecnológica no está reñida con la justicia laboral”. De hecho, destacó que la Organización Internacional del Trabajo (OIT) en Ginebra, Suiza, reconoció a México por presentar este modelo regulatorio innovador en economía digital.

Bolaños López aclaró que la reforma publicada el 24 de diciembre de 2024 no implica aumento de impuestos para los trabajadores: “No hay un cambio en el régimen fiscal, no hay un aumento de impuestos con esta reforma. Se mantienen las reglas actuales del ISR y del IVA. Y en este sentido, la formalización laboral no implica una mayor carga fiscal y esto ?hay que decirlo? lo que sí implica es una importante ganancia en derechos para las personas trabajadoras”.

Además, detalló que aquellos trabajadores que generen ingresos iguales o mayores al salario mínimo mensual tendrán acceso a todos los derechos laborales, incluida la afiliación completa al Instituto Mexicano del Seguro Social (IMSS) y al Infonavit.

Esa norma los cubre para riesgos de trabajo, enfermedades y maternidad, pensión por cesantía en edad avanzada y vejez, invalidez y vida, y acceso a guarderías y prestaciones sociales.

En la conferencia, Saira Garduño, representante de la Unión Nacional de Trabajadores por Aplicación, celebró que, luego de diez años de trabajar sin condiciones laborales, con esta reforma ya tendrán reconocimiento como trabajadores: "No más socios ni deliveries independientes, vamos a tener estabilidad laboral, ya no más desconexiones".

Subrayó que también ganan el derecho de organizarse para poder demandar mediante organizaciones sindicales, “nuestra lucha ayuda a subir los estándares de los trabajadores a nivel internacional”. Incluso, subrayó que este proceso “nos deja un buen sabor de boca. ¡La voz de las mujeres ha sido escuchada!”

Salvador Godínez, representante de la Alianza Nacional de Trabajadores y Trabajadoras de Plataformas Digitales en México resaltó que esta reforma ayudará a “combatir la violencia laboral en el tema de la tasa de aceptación y cancelación que nos mantiene con un estrés, porque si cancelamos viajes, nos pueden quitar la cuenta”.