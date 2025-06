Diputados de la 4T aprueban el pase del Coneval al INEGI; es un retroceso: oposición

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Diputados oficialistas aprobaron el pase del Consejo Nacional de Evaluación de la Política de Desarrollo Social (Coneval) al Instituto Nacional de Estadística, Geografía e Informática (INEGI).

El primer dictamen que se aprobó en el periodo extraordinario fue el del pase del Coneval al Inegi, que establece que se reasignan sus funciones al Instituto para mejorar la eficacia de los procesos relacionados con la medición de la pobreza y la evaluación de la Política de Desarrollo Social (PDS).

La iniciativa se aprobó en lo general por 353 votos a favor y 126 en contra y uno de sus fines es la de simplificar la estructura orgánica gubernamental para fortalecer la evaluación de la PDS, utilizando la información del INEGI en su calidad de organismo autónomo encargado de la información estadística y geográfica.

El dictamen también fija que se derogan los artículos 75 y 76 de la Ley General de Desarrollo Social que establecen que los resultados que se establezcan deberán reflejar el cumplimiento de los objetivos sociales de los programas, metas y acciones de la Política de Desarrollo Social.

También deroga el artículo 77 que establecía que el Consejo Nacional de Evaluación los someterá a la consideración de la Secretaría de Hacienda y Crédito Público y a la Cámara de Diputados por conducto de la Auditoría Superior de la Federación, para que emitan las recomendaciones que en su caso estime pertinentes.

La minuta pasa a Comisiones del Senado de la República para su dictaminación y posteriormente a la Mesa Directiva para que se programe su discusión en el Pleno de la Cámara Alta.

LA OPOSICIÓN CONSIDERA QUE EL GOBIERNO NO RENDIRÁ CUENTAS

La diputada del PRI Lorena Piñón afirmó que la propuesta de desaparecer el Coneval no es una reorganización administrativa, sino un golpe deliberado contra la capacidad del Estado mexicano de conocerse a sí mismo y rendir cuentas a su pueblo.

“Mientras otros países intentan replicar nuestro modelo, nosotros pretendemos destruirlo. ¿Por qué esta urgencia por desmantelar el Coneval? La respuesta es evidente: porque sus mediciones independientes y técnicamente rigurosas han demostrado el fracaso de las políticas sociales de este gobierno.

“Porque cuando el Coneval reporta que la pobreza no disminuye, que los programas sociales no están llegando a quienes más lo necesitan, molesta. Cuando la realidad contradice al discurso oficial, la solución autoritaria es silenciar a quien mide la realidad”, enfatizó.

Por su parte, el diputado del PAN, Diego Ángel Rodríguez Barroso, afirmó que la reforma no representa un simple ajuste administrativo o un traslado de facultades, sino un retroceso que pone en riesgo los mecanismos de evaluación, transparencia y rendición de cuentas de la política social del país.

“Se borra el contrapeso democrático, que señalaba que lo que no funcionaba, incluso si esto le incomodaba al poder. La reforma elimina el objetivo de que el Coneval pueda emitir recomendaciones para mejorar los programas sociales, que no reducen la desigualdad o no mejoran la vida de la gente”, enfatizó.