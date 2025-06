Andrea Chávez se descarta para presidir el Senado (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- La senadora morenista Andrea Chávez se descartó para presidir la Mesa Directiva del Senado de la República en el próximo periodo ordinario que inicia el 1 de septiembre.

En un video en sus redes sociales, la legisladora afirmó que su prioridad es representar con compromiso y cercanía al Pueblo de Chihuahua.

"No he comunicado presidir el Senado de la República, porque no busco presidir el Senado de la República ... Esta es una decisión previsible y que tomé hace tiempo porque como es público, evidente y notorio, mi prioridad es representar con compromiso, cercanía y entrega al pueblo de Chihuahua que por primera vez depositó masivamente su confianza este pasado 2024 en la Cuarta Transformación", explicó.

La legisladora morenista resaltó que sería un gran honor presidir el Senado, pero implicaría callar una voz necesaria para denunciar el “desgobierno” en su estado natal, Chihuahua.

"A pesar del gran honor que representa encabezar uno de los poderes de la Unión, en este momento los actos protocolarios, el tener que llamar la atención de los maleducados panistas que gritan e insultan y la neutralidad discursiva no llaman demasiado mi atención, e implicarían apagar, atenuar o moderar una voz combativa, frontal y necesaria para denunciar el desgobierno en Chihuahua”, enfatizó.

Para finalizar, la legisladora afirmó que entre el pueblo y los reflectores prefiere el pueblo. Además anunció una gira de 60 días por su estado natal, Chihuahua.