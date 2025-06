Ratifican a cónsules entre impugnaciones; cortan el cable del megáfono a Lilly Téllez (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El pleno de la Comisión Permanente del Congreso de la Unión ratificó por 24 votos a favor y ocho en contra a 10 cónsules y dos embajadores, a quienes les tomó protesta como integrantes del Servicio Exterior Mexicano, y que fueron propuestos por la presidenta Claudia Sheinbaum.

Se discutió la designación de diez cónsules y dos embajadores durante la sesión en el Senado, en donde legisladores panistas arremetieron contra el exdirector del desaparecido Instituto de Salud para el Bienestar (Insabi), Juan Antonio Ferrer Aguilar, por su designación como Representante Permanente de México ante la Organización de las Naciones Unidas para la Educación, la Ciencia y la Cultura (Unesco), con sede en París, Francia.

Durante los posicionamientos, el vicecoordinador del PAN en el Senado, Enrique Vargas, afirmó que su partido iría en contra del nombramiento de Juan Antonio Ferrer, de quien pidió que antes de que se vaya a París regrese los 15 mil millones de pesos que la Auditoria Superior de la Federación (ASF) tiene observado durante su gestión.

“Encargado del Insabi, más de 800 mil muertes tuvimos en covid. ¿Qué le van a decir a todos los familiares de estas personas? Pero hay un dato más fuerte y más duro, más de 200 mil niñas y niños se quedaron huérfanos.

“¿Y qué le van a decir a todas estas familias con este nombramiento que se va a París? Yo recuerdo, muy claro, que decían que ya teníamos el sistema de salud más grande todo el país, mejor que en Dinamarca. Primero que regrese lo robado, más de 15 mil millones de pesos, la Auditoría lo tiene observado y ahora lo premian”, enfatizó.

La senadora del PAN, Lilly Téllez, afirmó, desde su escaño, que Juan Antonio Ferrer en lugar de ir a la cárcel lo van a mandar a París, pagado con los impuestos y después de haber dejado sin medicamentos y sin servicios de salud y sin servicios hospitalarios a miles de mexicanos.

“Uno de los hombres más corruptos y el que más infligió dolor a los mexicanos, el responsable de la falta de medicamentos, el responsable del desvío de miles de millones de pesos que eran del Sistema de Salud a empresas de Andy López Beltrán. El responsable que pagó 400 por ciento más caras las mascarillas, ventiladores y pruebas covid.

“Ese ladrón que dejó a los hospitales sin insumos y enriqueció a Andy López Beltrán, en lugar de ir a la cárcel lo van a mandar a París, pagando con tus impuestos después de haberte dejado sin medicamentos, sin servicios de salud, sin servicios hospitalarios, no tienen vergüenza. Lo vamos a perseguir hasta París, porque tiene que rendir cuentas ante la justicia”, afirmó.

Durante la toma su protesta ante la Cámara Alta, Lilly Téllez manifestó a gritos su inconformidad por la designación de Juan Ferrer y con un megáfono gritó en la Tribuna: “Ferrer Corrupto, ya vas a correr”.

Pero no me van a callar, alguien que sepa de megáfonos, ¿cuál me recomiendan? Necesito uno que sea a prueba de pandilleras de morena... — Lilly Téllez (@LillyTellez) June 26, 2025