Avanza ley sobre desaparición forzada; reforma consolida al “gobierno espía”: Ricardo Anaya (Video)

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- En las comisiones unidas de Gobernación y de Estudios Legislativos se aprobó la Ley General en Materia de Desaparición Forzada de Personas, Desaparición Cometida por Particulares y del Sistema Nacional de Búsqueda de Personas, así como la Ley General de Población.

La minuta fue aprobada por 20 votos a favor, cinco en contra y cuatro abstenciones.

La reforma busca crear un marco integral para agilizar la búsqueda de personas desaparecidas mediante herramientas tecnológicas, una mayor coordinación institucional entre fiscalías, intercambio de información y acceso a bases de datos, así como mecanismos de respuesta más agiles y eficaces que permitan atender de manera oportuna los casos.

La minuta también establece la creación de la Plataforma Única de Identidad (PUI) como una herramienta para la consulta, validación y gestión de las Claves Únicas de Registro de Población a que se refiere la Ley General de Población.

Además, en el artículo 91 establece la incorporación de las personas en el Registro Nacional de Población y la asignación de una clave que se denominará Clave Única de Registro de Población (CURP), la cual contendrá huellas dactilares, fotografía y datos biométricos.

También en el artículo 91 establece que la CURP deberá ser empleada en los procesos de validación y autenticación de la identidad de las personas en medios digitales, además que todo ente público o particular estará obligado a solicitar la clave para la prestación de sus trámites y servicios.

La minuta fue turnada a la Mesa Directiva del Senado para posteriormente su discusión en el pleno este viernes 27 de junio.

Lucran con el dolor de madres buscadoras: Ricardo Anaya

El coordinador del PAN en el Senado, Ricardo Anaya, afirmó que, con esta iniciativa, lo que está haciendo el oficialismo no tiene vergüenza, porque está lucrando con el dolor de las madres buscadoras y usando la crisis de seguridad para pasar cuatro reformas que, lejos de resolver esos problemas, vienen a consolidar el “gobierno espía”.

“¿Qué están buscando? Están buscando que el gobierno federal a partir de la próxima semana pueda teclear tu CURP y que con teclear tu CURP tenga acceso, fíjense nada más, de cualquier ciudadano mexicano, a foto, tus huellas digitales, todas tus compras de Amazon les van a aparecer ahí.

“Si te hospedaste en un hotel y en qué hotel fue, tu geolocalización en tiempo real, ¿a qué hora sales de tu casa?, ¿a dónde vas?, ¿a qué hora sales del trabajo?, ¿con quién te reúnes? A todo eso van a tener acceso si se aprueban estas cuatro leyes”, explicó el panista, quien pidió detener la iniciativa y convocar a un parlamento abierto.

Por su parte, la senadora del PRI, Claudia Anaya, afirmó que la desaparición de personas es una “crisis humanitaria”, porque no basta con culparse entre unos con otros, sino comprometerse en darles solución a las familias que tienen un desaparecido. Sin embargo, la respuesta del gobierno a las exigencias es “un mecanismo de control”.

“¿Cuál es la respuesta de la autoridad como solución en este dictamen a las exigencias de las madres buscadoras? Pues un instrumento y un mecanismo de control, una CURP biométrica obligatoria que obliga la portabilidad de dar datos a la obligatoriedad de que los particulares entreguen todos los datos biométricos de los que disponen a las autoridades, que las autoridades puedan masivamente compartirse entre estas instituciones”, advirtió.

“Tú puedes firmar si quieres entregar tus biométricos o no. Ah no, nada más que si no los entregas, esta CURP, que es obligatoria para todos los trámites gubernamentales, te vas a quedar estancado en el sistema burocrático estatal. O sea, de que lo tienes que entregar, lo tienes que entregar”, detalló.