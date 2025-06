Fernández Noroña desmiente que López-Gatell fuera nombrado representante de México ante la OMS

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- María Elena Álvarez-Buylla, exdirectora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología (Conacyt), aseguró en una publicación en X que Hugo López-Gatell Ramírez, exsubsecretario de Salud, había sido nombrado representante de México ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS). Sin embargo, Gerardo Fernández Noroña desmintió la publicación.

“Gran noticia para las políticas de salud pública nacionales y mundiales: El Dr. @HLGatell, cuya magnífica función, en el Gobierno de @lopezobrador_, ayudó a salvar tantas vidas, ha sido nombrado por Gobierno de @Claudiashein representante de México ante OPS/OMS. ¡Enhorabuena!”, escribió la exdirectora del Consejo Nacional de Ciencia y Tecnología, María Elena Álvarez-Buylla.

A través de una video charla en redes sociales, el presidente del Senado de la República y de la Comisión Permanente, Gerardo Fernández Noroña, aclaró que cualquier representante de México ante un organismo internacional debe tener aprobación, primero, por el Senado de la República y, hasta ahora, no han recibido propuesta alguna para que López-Gatell ocupe un cargo público en el gobierno de Claudia Sheinbaum

“Han estado manejando que se va a Ginebra a la OMS López-Gatell. Yo no tengo ninguna confirmación, porque además ese nombramiento pasa por aquí. Todo lo que tiene que ver con nombramientos al exterior tiene que ser aprobado por la Cámara de Senadores.

“Nosotros no hemos recibido ninguna propuesta en ese sentido. Me temo, y cuando digo me temo es porque yo le tengo reconocimiento y respeto a López-Gatell, que no es verdad. Aquí tiene que pasar, aquí tiene que llegar la propuesta. No ha llegado nada, nada. El Senado es el que tiene la facultad o la Comisión Permanente, cuando no está en sesión el Senado. Yo presidido tanto la Comisión Permanente como la Cámara de Senadores, entonces no hay tal”.

Hugo López-Gatell Ramírez es conocido como “zar de la pandemia” por estar a cargo de la atención de la emergencia sanitaria por covid-19 en México en 2020, fue nombrado representante de México ante la Organización Panamericana de la Salud (OPS) y la Organización Mundial de la Salud (OMS).

Se trata de uno de los exfuncionarios de la administración de Andrés Manuel López Obrador más polémicos y criticados debido a la atención que dio a nivel nacional de la pandemia por SARS-Cov-2 que dejó 334 mil 336, según la Dirección General de Epidemiología (DGE) al corte del 26 de junio del 2023. Sin embargo, críticos y especialistas aseguraron que hubo un exceso de mortalidad de más de 800 mil personas.

Dentro de las polémicas que protagonizó como como subsecretario de Prevención y Promoción de la Salud y “zar de la pandemia” se cuentan las diferencias con la entonces jefa de gobierno de la Ciudad de México y hoy presidenta, Claudia Sheinbaum Pardo, por el uso del cubrebocas como medida preventiva de contagio.

Otra polémica muy recordada fue la declaración que hizo a inicios de la emergencia sanitaria cuando, cuestionado sobre si el presidente López Obrador podría ser una fuente de contagio del virus debido a las giras que realizaba los fines de semana por el país, contestó: “La fuerza del presidente es moral, no es una fuerza de contagio”. El tabasqueño se contagió tres veces del virus.

En 2024, el médico simpatizante de la Cuarta Transformación intentó ser candidato de Morena a la Jefatura de Gobierno de la Ciudad de México, pero no lo logró. En la encuesta que realizó el partido para seleccionar a su candidato quedó en un lejano tercer lugar.

Al inicio de la Presidencia de Sheinbaum Pardo, el exfuncionario Lopéz-Gatell tampoco fue incluido en su gabinete central ni en el ampliado ni fue considerado para ninguna candidatura a legislador o alcalde.

Hugo López-Gatell Ramírez es médico por la UNAM, con especialidad en Medicina Interna por el Instituto Nacional de Ciencias Médicas y Nutrición “Salvador Zubirán” (INCMN).

Tiene maestría en Ciencias Médicas, Odontológicas y de la Salud por la UNAM y un posdoctorado en Epidemiología, que realizó en la Bloomberg School of Public Health de la Universidad Johns Hopkins, Estados Unidos. Tras su paso por el gobierno de López Obrador regresó como especialista al INCMN.