Yo la apoyaría: Fernández Noroña respalda a senadora Laura Itzel Castillo para presidir el Senado

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- El senador Gerardo Fernández Noroña, afirmó que si la senadora morenista Laura Itzel Castillo contiende por la Mesa Directiva del Senado, él declinaría su intención de volver a presidir el Senado y la apoyaría.

Entrevistado en la Cámara Alta, el actual presidente de la Mesa Directiva del Senado resaltó que ella sería un buen perfil para que presida la Mesa, ya que, afirmó, es una compañera con mucha solidez.

“Se empieza a hablar de la compañera Laura Itzel Castillo y si fuese el caso, yo no participaría, yo la apoyaría. Me parece que es una compañera de primerísima, de trayectoria en la lucha social y política de toda la vida. Es una compañera con mucha solidez, sin ningún menoscabo de otras compañeras que han sido mencionadas, pero en lo personal, si ella determinara dar un paso al frente y decir ´sí, voy a buscarse presidir el Senado´, retiraría todo interés en buscar ser elegido en la mesa directiva”, explicó.

Fernández Noroña dijo que si se decide como criterio que es alternancia obligadamente y sólo serían mujeres las que participarían, él no participaría en la contienda para no generar una crisis.

“Si se decide que no hay criterio y que puede participar, pues yo incluido, cualquier compañero o compañera, viendo el perfil, pues yo podría participar. Si se decide que sea mujer, pues no tengo, no voy a cuestionar eso”, finalizó.