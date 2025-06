Alito Moreno se burla con un meme sobre Andrés Manuel López Beltrán por pedir que no le digan “Andy”

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Alejandro “Alito” Moreno, dirigente nacional del PRI, reaccionó con un meme a la declaración de Andrés Manuel Beltrán, secretario de Organización de Morena, quien pidió que se le llame por su nombre y no “Andy”, como se le suele decir en los medios.

El hijo del expresidente Andrés Manuel López Obrador participó por primera vez en el programa La Moreniza que conduce Luisa María Alcalde, presidenta nacional de Morena, y ahí declaró: “Yo me llamo Andrés Manuel López Beltrán, y mi más grande orgullo es llamarme como el mejor presidente que ha tenido este país, el llamarme Andy es demeritar eso, quitarme ese legado, quitarme ese nombre”.

En su cuenta de X, “Alito” Moreno publicó una caricatura con el personaje “Andy” de la saga de películas Toy Story, la que acompañó con un texto en el que critica a López Beltrán:

“Andy, Andy, Andy. No te creas el importante. Eres un junior sin calle, sin historia, sin respeto. Nadie te sigue por lo que eres, solo por el apellido que usas como escudo y herencia.

“Y para colmo, saliste peor que tu papá. Tú ni con todo el poder, ni con todo el dinero, ni con todo el aparato que te pusieron, logras operar nada. Eres un cero a la izquierda con cargo”, posteó el también senador priista.

“No entiendes al país, no das la cara, no tienes con qué pararte frente al pueblo. No inspiras nada. Aquí no se juega a la política, aquí se lucha, se trabaja y se da la cara. Y tú no tienes ni con qué empezar”, remató el líder nacional del tricolor.