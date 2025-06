Ricardo Monreal niega que EU le haya retirado su visa y dice que fue una mentira de la oposición

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Luego de que en redes sociales circulará la versión de que el Gobierno de Estados Unidos le retiró la visa a Ricardo Monreal, el presidente de la Junta de Coordinación Política (Jucopo) desmintió ese hecho y afirmó que son versiones de la derecha que están en contra de Morena.

En conferencia de prensa, el diputado morenista detalló que la información sobre que le habían retirado la visa es por “mala fe” de los grupos conservadores.

“Sí tengo visa, viajo, tengo familia en Estados Unidos, hermanas, tengo pasaporte vigente y esta pregunta que me haces, de que a qué se debe que se haya filtrado de manera visible que me habían suprimido la visa, es a la mala fe, es a los grupos conservadores que no nos ven con buenos ojos, que engañan, que mienten y que ofenden sin ninguna consideración.

“Cuando no se actúa mal, no tiene uno por qué esperar consecuencias indebidas. Por eso, precisamente, ese es un ejemplo, a mí me sorprendió también la manera en cómo se difundió una noticia falsa, que incluso periodistas serios y periodistas serias, la tomaron como verdad”, detalló.

El diputado morenista afirmó que la información de que le habían retirado su visa se debe a una guerra sucia, ya que la oposición y poder conservador está molesto contra la 4T.

“La oposición y el poder conservador que quiere regresar a gobernar el país y nosotros que queremos mantener la confianza de los mexicanos, entonces, es eso, es una vil mentira, lo que por miles de bots, por miles de Twitter se comentó la semana pasada”, detalló.