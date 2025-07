Ernestina Godoy tilda de “falsas e inverosímiles” las declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán

CIUDAD DE MÉXICO (apro).- Los mensajes de respaldo a la presidenta Claudia Sheinbaum por parte de funcionarios, contra los señalamientos de Jeffrey Lichtman, abogado de Ovidio Guzmán, continúan, ahora fue la consejera jurídica del Ejecutivo Federal, Ernestina Godoy, quien indica que son un grotesco e imperdonable quebrantamiento de los límites éticos y jurídicos.

En sus redes sociales la funcionaria federal publicó: “Por ser absolutamente falsas e inverosímiles, las declaraciones del abogado de Ovidio Guzmán, merecen el repudio nacional”.

Añadió que “reflejan un grotesco e imperdonable, quebrantamiento de los límites éticos y jurídicos de la profesión”.

La presidenta Sheinbaum Pardo, afirmó Godoy, “es una persona respetada, admirada y que cuenta con más del 70% de la aprobación por parte del pueblo de México por su compromiso con la justicia y la transparencia”.

La exfiscal general de la Ciudad de México exigió respeto para la presidenta y, dijo, para el pueblo de México.

Esta mañana durante la inauguración del Hospital Rural IMSS-Bienestar, en Vícam Switch, Guaymas —evento encabezado por la presidenta Sheinbaum— el gobernador de Sonora, Alfonso Durazo, también mostró su apoyo.

“Meterme en un tema de coyuntura, no me toca, pero no le saco, las recientes declaraciones del abogado de un narcotraficante, fíjense ustedes, al que Estados Unidos ha pasado de considerar terrorista a establecer ahora un acuerdo de colaboración con sus fiscales” y reprochó que “tiene relaciones con delincuentes confesos por motivos mercantiles, derivado del dinero que de él recibe por sus servicios como defensor”.